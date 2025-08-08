SGK girişi 1999-2008 arası olanlara erken emeklilik: 47, 48 ve 58 yaş senaryosu netleşti

1. DÖNEM: 8 EYLÜL 1999 ÖNCESİ SİGORTALILAR – EN AVANTAJLI GRUP

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar, emeklilikte en avantajlı dönemi yaşıyor. Bu tarihten önce sigorta girişleri, özellikle 18 yaş altı olanlar için büyük önem taşıyor. Çünkü 18 yaşından önce yapılan sigortalılık, prim gün sayısına ek olarak, emeklilik yaşının hesaplanmasında da baz alınıyor.

Ancak burada önemli bir nokta var: Kadınlar için 20 yıl, erkekler için ise 25 yıllık sigortalılık süresi, 18 yaşın tamamlanma tarihinden itibaren sayılıyor. Yani, erken sigortalı olmak avantaj sağlasa da, sigortalılık süresi bu yaşa göre başlıyor.