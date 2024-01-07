Borçlanan çalışana vergi iadesi: Çalışanlar prim satın alırsa vergiden kurtuluyor

Vergi Kanunu'na göre, askerlik ve doğum borçlanması için ödenen primler çalışanların ücretlerinde indirim konusu yapılabilir. Askerlik, doğum gibi hizmet borçlanmaları için ödenen primler, ödemenin yapıldığı aya ait gelir vergisi matrahının tespitinde gider olarak gösteriliyor.

Borçlanma primi toptan ödenmişse, ödenen tutara ulaşılıncaya kadar bu miktar ücretin vergiye tabi tutarından indiriliyor. Borçlanma primlerinin ücretten indirim konusu yapılabilmesi için prim ödeme belgesinin işverene sunulması gerekir.