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Borçlanan çalışana vergi iadesi: Çalışanlar prim satın alırsa vergiden kurtuluyor

Emeklilik için askerlik ve doğum borçlanması yoluyla prim satın alacak sigortalılar çalışırken bu işlemi yaparlarsa vergi avantajına kavuşuyor. İşte haberin detayları...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ocak 2024 Güncelleme 07 Ocak 2024, 06:59
Borçlanan çalışana vergi iadesi: Çalışanlar prim satın alırsa vergiden kurtuluyor

Vergi Kanunu'na göre, askerlik ve doğum borçlanması için ödenen primler çalışanların ücretlerinde indirim konusu yapılabilir. Askerlik, doğum gibi hizmet borçlanmaları için ödenen primler, ödemenin yapıldığı aya ait gelir vergisi matrahının tespitinde gider olarak gösteriliyor.

Borçlanma primi toptan ödenmişse, ödenen tutara ulaşılıncaya kadar bu miktar ücretin vergiye tabi tutarından indiriliyor. Borçlanma primlerinin ücretten indirim konusu yapılabilmesi için prim ödeme belgesinin işverene sunulması gerekir.

İşveren, ödemenin yapıldığı aydan başlamak üzere söz konusu tutarın tamamı indirim konusu yapılana kadar safi ücretin tespitinde gider olarak indirir. Vergi dairesine de bilgi verir. İşverenin, borçlanma priminin ödendiğine dair çalışan tarafından sunulan belgeyi saklaması gerekir.

Vergi indirimi hakkından, borçlanmayı yaptıkları sırada çalışmakta olan ve sonrasında çalışmaya devam edenler yararlanırlar. Çünkü ödenen borçlanma primleri, sadece ücret gelirlerinden indirim konusu yapılabiliyor.

Ücret geliri için ödenmesi gereken vergi ödenmiyor. Çalışanlara vergi iadesi olarak kullanılıyor.

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