Kademeli emeklilik şartları güncellendi! 3600-5400 prim günü olan emekliliği tam 90’dan vuracak! 50 ila 55 yaşındakiler...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, 1999 yılı öncesi sigorta girişi olanları sevindirdi. Yasal düzenleme ile birlikte emeklilikte yaş şartı kaldırıldı ve bu tarih öncesi sigortalılar için prim ve yıl şartlarını tamamlamak, emeklilik hakkını elde etmek anlamına geliyor.

Yapılan başvurular sonucunda, 3 Mart'tan bu yana yaklaşık 2 milyon EYT'li emeklilik hakkını elde etti. Ancak, prim ve yıl şartlarını tamamlamayı bekleyenlerle birlikte toplam EYT'li sayısının 5 milyona yaklaşması bekleniyor.

EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 ve öncesini kapsadığından, bu tarihten sonra sigortalı olanların emeklilik şartları da önemli hale geldi. Hizmet akdi ile çalışanların emeklilik şartları, ilk defa sigortalı olunan tarihe göre belirleniyor. Bu kapsamda, 23 Mart 2002 tarihinden önce sigortalı olanlar için belirlenen yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarına odaklanılıyor.

Örneğin, 23 Mart 2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50, erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabiliyor. Bu tarihte bu şartları yerine getiremeyenler için ise kademeli geçiş süreci öngörülüyor.