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Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı! 6 ayda bulunamayan otomobil 6 saatte hazır

Cumhuriyet’in 100. yılında indirim çağrısında bulunduklarını belirten Ömer Bolat, “Bu çalışmalarımızın, yukarı yönlü devam eden fiyatlama davranışlarını kırmak anlamında bir dalgakıran etkisi oldu” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Aralık 2023 Güncelleme 04 Aralık 2023, 07:00
Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı! 6 ayda bulunamayan otomobil 6 saatte hazır

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve geldikleri günden bugüne dek başta otomotiv sektörü olmak üzere, anormal fiyat yükselmesi görülen tüm sektörlerde denetimlerini sürdürdüklerini, piyasada etkin olduklarını, başıboşluğa izin vermediklerini belirtti.

SIRA MOTOSİKLETTE
Bu uygulamalara devam edeceklerini vurgulayan Bolat, "Kredilerin de yüksek faiz nedeniyle gerilemesi nedeniyle 15 Ağustos itibarıyla otomotiv sektörüne bir düzen, intizam gelmeye başladı. Otomotivde ekstra neredeyse 14 milyar dolarlık bu yıla mahsus artış vardı ithalatta, bunda yavaşlama başladı.

Otomotiv piyasası çok büyük ölçüde düzene girdi, 6 ayda bulunamayan sıfır oto, 6 saatte teslim edilir hale geldi. Gayrimenkul fiyatlarında da ciddi düşüşler var, orada da bir düzen oluştu" diye konuştu. Bakan Ömer Bolat, motosiklet sektöründeki fiyat artışlarının sorulması üzerine, bununla ilgili de yoğun denetimler yaptıklarını, bu konuda bir çalışma yapılacağını, fiyat düşüşünü sağlayacaklarını ifade etti.

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