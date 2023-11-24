Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Politika faizi yüzde 35’ten 40’a çıktı

Merkez Bankası , Haziran ayında başladığı faiz artırım sürecini art arda 6'ncı aya taşıdı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 35'ten 40'a çıkardı. Böylece Mayıs sonunda yüzde 8.5 olan politika faizi, 6 ayda 31.5 puan artırılmış oldu.

Toplantı sonrası yapılan duyuruda, Kurulca dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığının değerlendirildiği belirtildi. Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağı ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağı aktarılan duyuruda, fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceğinin değerlendirildiği bildirildi. Bu arada Merkez Bankası , kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişim gerçekleşmeyeceğini de duyurdu.

MERKEZ'İN REZERVLERİ 9 YILIN ZİRVESİNDE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 17 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 854 milyon dolar artışla 134 milyar 468 milyon dolara çıkarak son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 17 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 582 milyon dolar artışla 89 milyar 226 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri de 1 milyar 271 milyon dolar artarak 43 milyar 970 milyon dolardan 45 milyar 241 milyon dolara çıktı.