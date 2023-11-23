Kasım 2023 temettü tarihi! Aselsan temettü ödeme tarihi! ASELSAN temettü ödemesi ne kadar, kaç TL?

Aselsan, savunma sanayi sektöründe elde ettiği finansal başarıyı, hissedarlarına kazanç payı olarak geri dağıtmayı planlıyor. Bu, şirketin yatırımcılarına olan güveninin ve finansal sağlamlığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Aselsan'ın bu hamlesi, şirketin hem iç piyasada hem de uluslararası alanda gösterdiği başarının bir yansıması olarak kabul ediliyor. Aselsan, bu hafta içerisinde yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak. Şirket, başarılı finansal performansının bir yansıması olarak hisse sahiplerine kazançlarını paylaşma kararı aldı. İşte detaylar...