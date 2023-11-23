PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Kasım 2023 temettü tarihi! Aselsan temettü ödeme tarihi! ASELSAN temettü ödemesi ne kadar, kaç TL?

Türkiye'nin savunma sanayi alanında öncü şirketlerinden biri olan Aselsan, bu hafta içinde yatırımcılarına temettü ödemesi yapmaya hazırlanıyor. Şirket, finansal başarısının bir göstergesi olarak hissedarlarına kazanç payı dağıtımı yapma kararı aldı. Bu karar, vatandaşlar arasında konu hakkında yoğun bir araştırma faaliyetini tetikledi. Peki, Aselsan'ın yapacağı temettü ödemesinin detayları nelerdir? Ne zaman gerçekleşecek ve ödeme miktarı ne kadar olacak? İşte bu soruların cevapları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 08:40 Güncelleme 23 Kasım 2023, 08:40
Kasım 2023 temettü tarihi! Aselsan temettü ödeme tarihi! ASELSAN temettü ödemesi ne kadar, kaç TL?

Aselsan, savunma sanayi sektöründe elde ettiği finansal başarıyı, hissedarlarına kazanç payı olarak geri dağıtmayı planlıyor. Bu, şirketin yatırımcılarına olan güveninin ve finansal sağlamlığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Aselsan'ın bu hamlesi, şirketin hem iç piyasada hem de uluslararası alanda gösterdiği başarının bir yansıması olarak kabul ediliyor. Aselsan, bu hafta içerisinde yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak. Şirket, başarılı finansal performansının bir yansıması olarak hisse sahiplerine kazançlarını paylaşma kararı aldı. İşte detaylar...

ASELSAN TEMETTÜ 2023 YATTI MI?

Aselsan da bu hafta içinde yatırımcılarına kar payı ödemesi yapacak şirketlerin arasında yer alıyor.

Dev firma yatırımcılarına hisse başına net 0,0789472 TL ödeyecek. Aselsan bugün nakit temettü dağıtımına geçti.

ASELSAN TEMETTÜ NE ZAMAN VERECEK 2023?

Aselsan (ASELS) 22 Kasım'da pay başına net 0,08 TL temettü dağıtacak ve ödemeler nakit olarak 24 Kasım'da hesaplarda olacak.

TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ

ASELS 22 Kasım %0.19 0.0789₺

DOAS 24 Kasım %2.04 5.1136₺

SDTTR 24 Kasım %0.11 0.3484₺

KAYSE 28 Kasım %0.53 0.2141₺

KRDMA 28 Kasım %0.46 0.0987₺

KRDMB 28 Kasım %0.50 0.0987₺

KRDMD 28 Kasım %0.41 0.0987₺

LKMNH 30 Kasım %0.41 0.2062₺

OZSUB 30 Kasım %0.23 0.0597₺

ATLAS 5 Aralık %6.02 0.3461₺

MTRYO 5 Aralık %5.66 0.4950₺

FORTE 13 Aralık %0.65 0.4782₺

DURDO 19 Aralık %0.28 0.1440₺

BIMAS 20 Aralık %0.92 2.7000₺

TCELL 20 Aralık %1.61 0.9245₺

PAGYO 21 Aralık %0.93 0.3516₺

BUCIM 27 Aralık %0.51 0.0450₺

ELITE 27 Aralık %0.35 0.2083₺

SONME 27 Aralık %0.11 0.0811₺

OZSUB 29 Aralık %0.26 0.0597₺

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İşgalci İsrail-Hamas geçici ateşkeste anlaştı! Ne zaman başlayacak? | Soykırımcılar rehine takasını erteledi!
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! İşte piyasaların ilk tahmini
Hangi Kredi
SON DAKİKA