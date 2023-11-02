Cem Zeytin, Altınkılıç, Penti, Tavuk Dünyası, Alcas Metal, Artemis Halı... 2023 Kasım HALKA ARZ TAKVİMİ!

Kasım ayı halka arz takvimi! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan son bilgilere göre, Kasım ayına ilişkin halka arz takvimi yakından takip edilen bir konu haline geldi. Yatırımcılar ve vatandaşlar, Borsa İstanbul'da halka arz edilecek firmaların bilgilerini merakla bekliyor. Cem Zeytin, Altınkılıç, Penti, Tavuk Dünyası, Alcas Metal, Artemis Halı halka arz tarihleri özellikle en sık aratılanlar arasında yer aldı. Peki, bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? İşte detaylar...
BU HAFTA (30 EKİM-3 KASIM) HALKA ARZ VAR MI?
Tureks Turunç Madencilik halka arz talep toplama tarihleri belli oldu! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bu hafta yalnızca bir şirketin halka arzına onay verdi. Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş., bu hafta talep toplama yoluyla halka arz olacak. Şirketin payları MARBL kodu ile 2 - 3 Kasım tarihleri arasında Borsa İstanbul'da satış yöntemiyle halka arz olacak. Tureks Turunç Madencilik, halka arz yoluyla 180.000.000 TL olan mevcut sermayesini 48.600.000 TL artırarak 228.600.000 TL'ye çıkaracak.
KASIM AYI HALKA ARZ TARİHLERİ
Kasım ayında, Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş şirketi halka arz olacak. İzahnamesi onaylanan firmanın 2-3 Kasım 2023 tarihinde halka arz olacağı açıklandı.
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.- Başvuru Sürecinde
Yeşil Global Enerji A.Ş.
Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.
Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.
Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
Koray Holding A.Ş. - Başvuru Sürecinde
Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş. - Başvuru Sürecinde
1000 Yatırımlar Holding A.Ş.
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
Artemis Halı A.Ş.