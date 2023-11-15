Hem maaş hem ikramiye artacak! Yeni ek gösterge düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? Kime, nasıl yansıyacak?

TÜMÜNÜ KAPSAYACAK Ek gösterge memurların maaş, emeklilik sonrası aylık ve ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük önem taşıyor. Ek göstergenin yüksek olması hem aylık hem de ikramiyeyi artırıyor. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların birinci derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamının yüksek olmasını istiyor. Daha önce polis, öğretmen, din görevlisi, hemşireye verilen 3600 ek gösterge yasal düzenlemeyle birinci dereceye gelen tüm memurları kapsayacak.







KAMUDA DERECE VE KADEME

Devlet Memurları Kanunu'nda (657 sayılı) tanımlanan ve memurların kıdemlerini ortaya koyan puanlama sistemine kademe ve derece adı veriliyor. Her yıl bir kademe ilerlemesi, her 3 yılda bir derece yükselmesi yapılıyor. Bu kapsamda 4 yıllık fakülte mezunları 9. derecenin 1. kademesinde, 2 yıllık üniversite mezunları 10. derece ve 2 kademeden göreve başlıyor ve en çok 1. dereceye kadar yükselebiliyor. Master yapanlar 1 kademe, doktora yapanlar 1 derece, master ve doktora yapanlar 1 derece, 1 kademe uygulamasından yararlanıyor. Genel olarak lise mezunları 13. derecenin 3. kademesinde, ön lisans mezunları 10. derecenin 2. kademesinde, lisans mezunları da 9. derecenin birinci kademesinde memuriyet görevine başlıyor.