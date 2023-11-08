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Bakanlık harekete geçti: E-ticarette gizli müşteri dönemi

İnternette satılan ürünler için daha etkin denetim dönemi başlıyor. Ürünler şikayet üzerine veya resen denetlenirken, gerektiğinde gizli satın alma yoluyla numune elde edilecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Kasım 2023 Güncelleme 08 Kasım 2023, 07:00
Bakanlık harekete geçti: E-ticarette gizli müşteri dönemi

Ticaret Bakanlığı, internetten sipariş verilen ürünlere yönelik etkin piyasa ve gözetim mekanizması için bu alandaki mevzuat düzenlemelerini tamamlayıp, e-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi'ni devreye alacak. Projeyle piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşlarının e-ticarette ürün güvenliği denetimleri alanında altyapılarının güçlendirilmesi, üreticiler ile tüketicilerin ürün güvenliğine ilişkin farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

Ayrıca bir yazılım geliştirilerek etkin denetim sistemi kurulması amaçlanıyor. Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun alt mevzuatı olarak hazırlanan 'Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Taslağı' da kamuoyunun görüşüne sunuldu.

Taslakla internet, telefon gibi uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerin şikayet üzerine veya resen denetlenmesinin, işletmecilerin denetimi yapan yetkili kuruluşlarla işbirliği yapmasının ve yetkili kuruluşların denetim için gerektiğinde gizli satın alma yoluyla numune elde edebilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

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