Memur-emekliye yeni hesap: Ocak zammı için yeni tahmin geldi!

Milyonların gözü Ocak zammında. Memurlar ve emekliler zam oranları için enflasyon verilerine kilitlenirken, ipuçları da geliyor. Son veri AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'nden geldi.

Ekim ayı anketinde ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 68.73 oldu. 2023 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı, bu tahmine göre yüzde 40.87 olarak gerçekleşecek.

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 15 olarak belirlenirken, buna eklenecek enflasyon farkı için ipucu da yeni anketle geldi. Anketteki TÜFE tahminine göre memurların ve emeklilerinin alacağı enflasyon farkı yaklaşık yüzde 32.90'ı buluacak.

Bu durumda yüzde 15'lik Ocak zammı enflasyon farkıyla 52.83'e ulaşacak. En düşük memur maaşı 33 bin 648 liraya, emekli aylığı da 15 bin 95 liraya çıkacak.

Çığıl ÖN YENER