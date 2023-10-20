Üretimde dönüşüm hamlesi: OSB’lerdeki yatırımcılar desteklenecek!

12. Kalkınma Planı'yla Türkiye'nin üretime ilişkin yol haritası da belirlendi. 5 yıllık plana göre; imalat sanayiinde, başta öncelikli sektörler olmak üzere tüm alanlarda, yeşil ve dijital dönüşüm ekseninde rekabet gücünün ve verimliliğin artırılması, yüksek katma değerli üretim yapısına geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm teknolojilerinin benimsenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için AR-GE faaliyetleri ve teknoloji transferi desteklenecek. Organize sanayi bölgelerinde (OSB), endüstri bölgelerinde (EB) ve küçük sanayi sitelerinde (KSS) ortak kullanıma yönelik yeşil dönüşüm projeleri tasarlanacak, yeşil OSB ve EB'ler yaygınlaştırılacak.

TEMİZ ÜRETİM SERTİFİKASI

Karbon ve su ayak izi hesaplama ve doğrulamasında standartlaştırılmış ulusal uygulamalar geliştirilecek. KOBİ'lerde yaygın olarak ihtiyaç duyulan dijitalleşme uygulamaları, merkezi bir altyapı ve destekleyici yazılım araçlarıyla karşılanacak. Ayrıca KOBİ'lerin büyük ölçekli firmalar etrafında kümelenmeleri teşvik edilecek. Yeşil sanayi işletmelerinin, yetkin dönüşüm danışmanlarının belgelendirilmesi ve desteklenmesi sağlanacak. Sıfır kirlilik hedefine yönelik emisyonlarını azaltarak enerji ve kaynak verimli üretim yaptığını raporlayan tesisler, temiz üretim yaptıklarını gösterecek şekilde sertifikalandırılacak. Yeşil dönüşüm kapsamında başta hidrojen değer zinciri içindeki üretim, depolama, taşıma ve sanayide kullanım süreçleriyle ilgili olarak bileşen, ekipman ve sistemlerin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi desteklenecek. Mesleki eğitimde kamu-özel sektör işbirliğinin artırılması, meslek liseleri ve meslek yüksekokullarının yönetiminde özel sektörün daha etkin rol alması sağlanacak.