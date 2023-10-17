Yük mühendisleri, mega projelerin hayata geçirilmesinde kritik rol üstleniyor. Türkiye 'de 5 bin firmanın faaliyet gösterdiği sektör, geçen yıl ülke ekonomisine 10 milyar dolarlık katkıda bulundu. 159 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Yük Mühendisleri Birliği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, devletin sağlayacağı iş kolaylıkları ve teşviklerle bu rakamın 2050'de 50 milyar dolara çıkarılabileceğini söyledi.

Yük mühendisliği işinin basit bir kaldırma ve taşıma faaliyeti olmadığına dikkat çeken Altunkum, şunları kaydetti: "Osmangazi ile Yavuz Sultan Selim köprülerinin tabliyelerinin, İGA'daki bütün çelik konstrüksiyonların, Akkuyu Nükleer Santrali'nin makinelerinin, Star Rafinerisi'ndeki kazanların, 12 bin megawatt rüzgar santralinin 81 metre boyutundaki rüzgar gülü kanatlarının, tersanelerde gemilerin taşınması, kaldırılması ve montajı.





Aklınıza gelecek her türlü endüstriyel ekipmanın taşınması, kaldırılması ve kurulumu yük mühendisleri tarafından yapılıyor." Yük mühendisliği hizmetleri pazarının yılın ilk yarısında, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 64 büyüdüğüne dikkat çeken Altunkum, "Firmaların yüzde 81'i bu büyümeyi devletimizden hiçbir hibe ve destek almadan gerçekleştirdi. Gelecek çeyrek yüzyılda ülke ekonomimize 50 milyar doların üzerinde katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz. Ancak bu, devletimizin bu alandaki iş kolaylıklarını artırmasına bağlı" dedi.



