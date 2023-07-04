Yıl sonuna kadar aktarılacak: KOBİ’lere 6.85 milyar TL!

PROJE ÇAĞRISI

AR-GE ve ürün geliştirme (ÜR-GE) projelerine 1.1 milyon, proje teklif çağrılarıyla 6 milyon liraya kadar destek veriliyor. KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri sonucu cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla KOBİ'ler 10 milyon liraya kadar destekleniyor. Düşük/orta-düşük teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 1.4 milyon ve geri ödemesiz 600 bin lira olmak üzere toplam 2 milyon lira, ortayüksek/ yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 7 milyon ve geri ödemesiz 3 milyon lira olmak üzere toplam 10 milyon lira destek üst limiti bulunuyor.



TEKNOLOJİ HAMLESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye'de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin üretimini artıracak yatırım projelerine geri ödemesiz 1.8 milyon ve geri ödemeli 4.2 milyon lira olmak üzere toplam 6 milyon liraya kadar destek veriliyor. İşletme Geliştirme Destek Programı ile KOBİ'lerin rekabet gücü ve ekonomideki paylarının artırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla 2 milyon 960 bin liraya kadar destek sağlanıyor. İş Birliği Destek Programı ile KOBİ'lerin ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla 10 milyon liraya kadar destek veriliyor. KOBİ Gelişim Destek Programı ile KOBİ'lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelere 2 milyon liraya kadar destekleme yapılıyor. KOBİ Finansman Destek Programı kapsamında da 2.5 milyon liraya kadar destek sunuluyor.



YURT DIŞI KAPISI AÇILIYOR

Yurt Dışı Hızlandırıcı Destek Programı kapsamında işletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli teknik ve hukuki destek verilirken, işletmelere 50 bin, düzenleyici kuruluş personeli için de 25 bin dolara kadar destek sağlanıyor. Yurtdışı Pazar Destek Programı ile KOBİ'lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, yurt dışı pazar paylarını artırmak, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek, ihracata ve e-ticarete başlayan KOBİ sayısını artırmak amacıyla 300 bin liraya kadar destek veriliyor. Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı ile geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla belirlenen destek tutarı 250 bin liraya kadar çıkıyor.



ÖZEL DESTEKLER

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 yılı borçları, felakette hayatını kaybeden işletmecilerin ise borçlarının tamamı silindi. Bölgede hasar gören işletmelerin faaliyetlerine hızla dönmesi amacıyla Acil Destek Kredisi Programı başlatıldı. Program, 11 ilde depremden etkilenen yaklaşık 30 bin KOBİ'yi kapsıyor. Bu durumdaki işletmelere ölçeklerine bakılarak 1.5 milyon liraya kadar hızlı finansman imkanı sağlanıyor.



Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği ile deprem bölgelerindeki KOBİ ve sanayici esnafa 300 bin liraya kadar geri ödemesiz konteyner desteği veriliyor. Bölgedeki imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin çeşitli giderlerinin karşılanması amacıyla 75 bin liraya kadar geri ödemeli destekler sunuluyor.



Deprem bölgesinde girişimcilik destekleri üst limitleri iki katına çıkarılırken, Geleneksel Girişimci Destek Programı'yla işletmesini kuranlara 130 bin, İleri Girişimci Destek Programı kapsamında da 750 bin liraya kadar geri ödemesiz finansman kullanım imkanı veriliyor.



Samsun, Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta yoğun yağış, sel ve heyelandan etkilenen KOBİ'ler için '2023 Yılı Sel ve Heyelan Acil Destek Kredisi Programı' devreye alındı. İşletmelerin acil ihtiyaçlarına yönelik de 300 bin liraya kadar kullanacakları kredinin kâr payı ve faizinin tamamının KOSGEB eliyle karşılanmasına yönelik düzenleme yapıldı.

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