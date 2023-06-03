Bisiklet dostu şehir Konya!

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü, bisikletli ulaşım konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Bisikletli ulaşım konusunda vizyon çalışmaları bulunan şehirlerden biri de Konya. Şehrin bu konuda geldiği seviyeyi değerlendiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapılan çalışmalar sayesinde Konya'nın bisikletli ulaşımda çok daha iyi bir noktaya taşındığını ve bisikletli ulaşımı şehrin tamamında yaygınlaştırmayı en önemli hedeflerinden biri haline getirdiklerini söyledi.





TÜRKİYE'NİN EN UZUN BİSİKLET YOLU AĞI KONYA'DA

Konya'nın ulaşım standartlarını her alanda yükseltmeye devam ettiklerini ifade eden Altay sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu alandaki en önemli çalışmalarımızı ise bisiklet konusunda yaptık. Türkiye'de ilk kez Bisiklet Master Planımız onaylandı ve bu plan sayesinde şehrimiz Uluslararası İdealkent Ödülü'nü kazandı. Konya 604 kilometreyle bisiklet yolu ağı uzunluğunda dünyanın önde gelen şehirlerinden biri. Türkiye'de ise en uzun bisiklet yoluna sahip şehiriz. 2030 yılına kadar bu uzunluğu 800 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Şehrimizde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bu konuya dikkat çekmek için ayrıca 'Bisiklet Şehri Konya' temalı fotoğraf yarışması ve on binlerce bisiklet kullanıcısının katıldığı Bisiklet Festivali gibi çeşitli etkinlikler de düzenliyoruz."