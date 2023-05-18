1.2 milyon EYT'liye maaş: Ay sonuna kadar tüm işlemler tamamlanacak! Eksik prim ve borçlar için uyarı

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart itibariyle başvuruda bulunan 1.2 milyon vatandaşın emekli aylığı bağlandı. Başvuru sayısı ise 1.8 milyonu geçti, 450 bin kişi de eksik primini tamamlayarak emekliliğe hak kazandı.

EYT başvurusunda bulunup şartları sağlayanların tamamının bu ay sonuna kadar işlemlerinin sonuçlandırılması planlanıyor.

Ancak EYT başvurusunda bulunup da emekli aylığı henüz bağlanmayanların e-Devlet veya çağrı merkezi üzerinden bunun nedenini sorgulamasında da fayda bulunuyor. Geçmiş yıllardan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim günü bulunuyorsa başvuru yapıldığı halde emekli aylığı bağlanmıyor.