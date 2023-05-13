Sözleşmeli er ve erbaşa istihdam! Beklenen düzenleme hayata geçti

Sözleşmeli er ve erbaşların kamuda atanmasına yönelik detaylar belli oldu. Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 7 yıl çalışan sözleşmeli er ve erbaşlar kamuya geçecek.



NELER GEREKİYOR?

Yönetmeliğe göre, sözleşmeli erbaş ve erlerden kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek üzere başvuranların, 7 hizmet yılını doldurma ve nitelik belgesi olumlu olma şartlarını taşımaları zorunlu olacak. Bu kapsamda başvuru süresi 7'nci hizmet yılının dolacağı tarihten 3 ay önce başlayacak. Başvuru, süresi içerisinde yazılı olarak bağlı olunan ilk amire yapılacak.



Başvuranlar eğitim durumlarına göre memur, sözleşmeli personel ya da sürekli işçi kadrolarına atanacak. Ataması yapılan personel göreve başladığı tarihten itibaren atandığı kadro veya pozisyonun mali ve diğer haklarından faydalandırılacak. Bu kapsamda memur kadrosuna atananların sözleşmeli erbaş ve erlikte geçen hizmet süreleri; öğrenim durumlarına göre başlangıç derece ve kademelerine her yıl bir kademe ilerlemesi ve her üç yılda bir derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak aylık, derece ve kademeleri ile emeklilik hesabına esas sürenin tespitinde değerlendirilecek.





11 İLDEKİ KAMU PERSONELİNE EK ÖDEME

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde görev yapan kamu personeline 6 ay süreyle 2 bin 59 lira tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenecek. Depremin yaşandığı 11 ilde geçen yılın sonu itibariyle yaklaşık 3 milyon 260 bin sigortalı çalışan bulunuyor. Bunların yaklaşık 500 binini memurlar, 440 bini esnaf ve tarımda kendi hesabına çalışanlar oluşturuyor. Depremlerden etkilenen yerlerdeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin karar yürürlüğe girdi. Düzenlemeden Devlet Memurları Kanunu, TSK personeli, Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi personelle birlikte bütün kamu çalışanları yararlanacak. Bu kapsamdaki personele 2 Şubat'tan itibaren 6 ay süreyle 2 bin 59 lira 99 kuruş tazminat ödenecek.

Hazal ATEŞ