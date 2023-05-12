Togg CEO'su konuştu: 40 adet olan günlük üretim Temmuz sonunda 160'a çıkacak!

Fikri mülkiyet hakkı Türkiye'ye ait olan Togg'un Gemlik Kampüsü, ilk araçların teslimatları başladıktan hemen sonra kapılarını bir kez daha gazetecilere açtı. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, şu anda 40 olan günlük üretimin Temmuz sonunda 160 adede yükseleceğini söyledi.
Yıl sonuna kadar siparişleri kaliteden ödün vermeden tamamlayacaklarını ifade eden Karakaş, şöyle devam etti: "Şu an itibarıyla günlük 80 araç çıkarabilecek teknik olgunluğa geldik. Bu 80 adedi, biz her faaliyetimizi neredeyse iki kez kontrol ederek, kalite kontrol süreçlerini birden fazla veya yavaşlatarak yapıyoruz. Olgunluk seviyesi zaman içerisinde gelişecek. Yeni bir model çıktığında her üreticinin üretimi de zamanla gelişiyor. İkinci olarak, ekibi de hızla büyütüyoruz. Dolayısıyla şu an 40 araç çıkıyorsa, iki hafta sonra bu 80'e çıkar. Sonraki dönemlerde de 3 dakikada 1'e çıkacak seviyeye gelecektir."
YERLİLİK ORANI % 51
Karakaş, yerlilik oranıyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "Günümüzde yerliliği kullandığınız parça sayıları değil, mülkiyet hakları belirliyor. Togg'un fikri mülkiyet hakkı yüzde 100 Türkiye'nin. Tedarikçilerin yüzde 75'i Türkiye'den. Bu oran değer olarak bakıldığında yüzde 51'e karşılık geliyor. Togg'un hedefi gelecek üç yıl içinde yüzde 68'lik bir yerlilik oranına ulaşmak."
İTALYA'DAN GELİYOR İDDİASI SAYGISIZLIK
"Togg T10X'lerin İtalya'dan getirildiği ve Türkiye'de üretilmediği" yönündeki iddialara da değinen Karakaş, şunları kaydetti: "Başlangıçta ilk olarak biz bunu bir espri olarak algıladık. Şu anda 2 bin 200'den fazla çalışanımız arasında 815 mühendisimiz var. Türkiye'de bu iş için emek veren 8-10 bin insan var. Bunu o insanlara karşı yapılan bir saygısızlık olarak düşünüyorum. Böyle bir hayal ürününe niye ihtiyaç duyuluyor onu da anlamış değilim."