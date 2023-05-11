Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Araç kullanıcıların dikkatine: İdari para cezasına taksit imkanı indirimi yolda!

    Süresinde ödenen para cezalarına yüzde 25 indirim uygulanacak. Zamanaşımı süresi 3-7 yıl arasında değişirken, mirasçılardan alınmayacak. İşte sizler için derlediğimiz 11 Mayıs tarihli ekonomi haberleri...

    Para cezasına taksit imkanı

    Trafik, otoyol, köprü geçiş gibi idari para cezalarının süresinde ödenmesi durumunda yüzde 25 indirim uygulanacak. Tahsilatlar Genel Tebliği'ne göre, idari para cezaları için zamanaşımı, tutarına göre kademeli olarak uygulanacak. 10 bin liradan az cezalar için 3 yıl olan zamanaşımı, 10 bin-20 bin arasında olanlar için 4, 20 bin-50 bin arasında olanlar için 5, 50 bin liranın üzerinde olanlar için ise 7 yıl olacak. İdari para cezalarının, muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması halinde ödeme süresi içinde taksitlendirilmesi talep edilebilecek. Cezalar, 4 eşit taksitte ve birinci taksit cezanın ödeme süresi içinde, geri kalan 3 taksit ise cezanın tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde cezayı veren birim tarafından belirlenecek sürelerde ödenecek. Gerçek kişinin ölümü halinde bu cezalar mirasçılarından takip edilmeyecek. (Hazal ATEŞ)



    EVDE YAKININA BAKANA SİGORTA
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, yaşlı ve engelli yakınının bakımını üstlenen kişilerin çalışma hayatı sürecine dahil olamadığını belirterek, "Evde bakım desteği alan kişilere devletimiz kısmi sigorta imkanı sağlayacak. Bunun güçlü bir kısmını devletimiz karşılayacak" dedi. Yeni dönemde en önemli sosyal politika başlıklarından birinin Aile Koruma Kalkanı Programı olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Program kapsamında ev hanımlarımızın yıllardır bizden beklediği emeklilik konusu vardı. İnşallah yıpranma payı ve çocuk sayılarını da dikkate alarak önümüzdeki dönemde ev hanımlarımızın isteğe bağlı olarak sigortalılıklarına devletin katkı sağlayacağı yeni bir model oluşturacağız. Tüm ev hanımlarımızı kapsayacak bir model olacak" diye konuştu.



    SANAYİ GAZA BASTI
    Depremin etkisiyle Şubat'ta fren yapan sanayi üretiminde Mart'ta tekrar gaza basıldı. Sanayi üretimi, Mart'ta yüzde 5.5 arttı. Böylece sanayi üretiminde aylık bazda Şubat 2022'den bu yana en büyük aylık artış yaşanmış oldu. Aylık ve yıllık bazda en yüksek artış sırasıyla yüzde 18.7 ve 47.4 ile yüksek teknoloji ürün grubunda yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Üreticimize ve işçimize verdiğimiz destekler ile sanayimizi dimdik ayakta tutmayı başardık. Dünyanın en gelişmiş ekonomileri küresel arz sorunları, resesyon endişeleri ile boğuşurken, biz bu dönemde hızımıza hız kattık, beklentileri aştık" dedi.

        'YARISI BİZDEN'E REKOR BAŞVURU
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasında 611 bin bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı 125 bine ulaştı" dedi. Kurum, "Bir aylık süreçte onlarca vatandaşımızın mülkiyet problemini çözdük, kentsel dönüşüm projelerimizi başlattık, milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiren Yarısı Bizden kampanyamızı başlattık. Yalnızca bir ayda İstanbul'da; Ümraniye'den Beykoz'a, Kağıthane'den Şile'ye, Üsküdar'dan Kartal'a kadar 39 ilçemizde milyarlarca lira değerinde projelerin temellerini attık" diye konuştu.



        ANNELER İÇİN 25 MİLYAR TL
        TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın bu yıl Anneler Günü alışverişlerinden 25 milyar lira ciro beklediğini söyledi. Anneler Günü'nde çiçekçi, kuyumcu, pastacı, taksici gibi esnafın kazanç sağladığını vurgulayan Palandöken, "Geçtiğimiz yıllarda bu özel günlerin esnaf camiamıza 10 -15 milyar liralık bir ciro getirisi oldu. Ekonomiye de esnafımıza da canlılık getirecek her türden hediye ile birlikte bu yıl da esnafımız tercih edilerek Anneler Günü alışverişlerinden 25 milyar liralık ciro bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



        AİLELERE UMUT OLDU BİLİM ÖDÜLÜNÜ ALDI
        Sabri Ülker Vakfı tarafından genç bilim insanlarını desteklemek üzere verilen 2023 Sabri Ülker Bilim Ödülü'ne Doç. Dr. Elvan Böke layık görüldü. Bağımsız jüri tarafından değerlendirilen ve bu yıl 8'incisi verilen Sabri Ülker Bilim Ödülü'nü, İspanya'da bulunan Genomik Düzenleme Merkezi'nin (CRG) Grup Lideri Doç. Dr. Elvan Böke, 'yumurta hücrelerinde yaşlanmayı tersine çevirmeyi hedefleyen' çalışmasıyla kazandı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Bilimsel çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

            OKUL ZAMMINA FREN
            Yüzde 65 artış sınırını geçen özel okullarla ilgili tüketici mahkemesinden emsal bir karar çıktı. Antalya'da bir veli, iki çocuğunun gittiği özel okulun yüzde 65'in üstündeki ücret talebini mahkemeye taşıdı.

            KAYIT ZORUNLU
            Antalya 1. Tüketici Mahkemesi, özel okul ücretine yüzde 65 zam yapmalarına rağmen, okulun daha fazla zam talebiyle kayıtları yenilenmeyen iki öğrencinin kayıtlarının yenilenmesini kararlaştırdı. Kararı değerlendiren Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, şu bilgiyi verdi: Fahiş zamları kabul etmeyen veliler, mevzuata uygun şekilde yüzde 65'lik artışla eğitim ücretini okula gönderdiği takdirde, öğrenci kaydının acilen yenilenmesi gerekiyor. Birçok özel okul Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği yüzde 65 artış ile yetinmedi. Bunu yüzde 100, yüzde 200 uygulayanlar var. Veliler ödeyemeyince, çocukların kaydı yapılmıyordu. Bu karar, kayıt zorunluluğunu getirdi."


            BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ 2028'TE HİZMETE AÇILACAK
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Marmaray ve Avrasya tünellerinden sonra Boğaz'ın altında geçecek Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin detayları netleşmeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2028 yılında hizmete açılması planlanan tünel ile günlük toplam 1.3 milyon yolcuya hizmet verilmesinin öngörüldüğünü açıkladı. Büyük İstanbul Tüneli'nin toplam 28 kilometre ve 13 istasyondan oluşacağını bildiren Karaismailoğlu, "Tek yönde saatte 70 bin kapasiteye sahip olacak" dedi.


            OTOMOTİV-AKADEMİ İŞ BIRLİĞİ
            Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED), İstanbul Ticaret Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı. TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş, "Özel sektör ve akademi iş birliğinin gücünü temel alarak, AR-GE ve katma değer odaklı, sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden projeler geliştireceğiz" dedi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Torlak da iş birliğinin otomotiv ve ilgili sektörlerin ihtiyaçları kapsamında önemli bir açığı kapatacağını söyledi.


            ANTALYA'YA ALMAN AKINI
            Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya turizminde Almanya pazarının en iyi yıl olarak nitelendirilen 2019'un rakamlarının üzerine çıktığını söyledi. Antalya'da bu yıl turizm hareketliliğin geçen yıllara göre daha fazla olduğuna işaret eden Kavaloğlu, "Almanya, uzun süreden sonra Rusya'nın önüne geçti. Rusya pazarı, 2019 rakamlarına bir parça uzakta. Geçen seneye göre ise çok ciddi artış var. Arkasında İngiltere, Hollanda ve Polonya pazarları var. Polonya'yı önemsiyoruz, İngiltere pazarından sonra Polonya da ciddi artış gösteriyor" diye konuştu.


            GENÇLER YÜZDE 50 İNDİRİMLİ UÇACAK
            Türk Hava Yolları (THY), 1 Haziran ile 31 Aralık tarihleri arasındaki yurt içi uçuşları için 19 Mayıs'ta bilet alacak öğrencilere yüzde 50 indirim imkanı tanınacağını duyurdu. THY'nin sosyal medya hesaplarından kampanyayla ilgili olarak yapılan paylaşımda, "THY ayrıcalıklarıyla öğrenciler biletlerini 19 Mayıs'ta alıyor, 1 Haziran-31 Aralık 2023 tarihlerinde yurt içine yüzde 50 indirimli uçuyor" ifadeleri kullanıldı.

            TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER ENGELLERİ KALDIRIYOR
            Türk telekom'un, Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile hayata geçirdiği Günışığı Projesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında az gören çocukların, akranlarıyla aynı sınıflarda eğitim görmesini kolaylaştıran teknolojilere odaklanıyor. Türk Telekom Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen "TahtApp" uygulaması, 11 ilde 24 yeni okulda daha kullanıma sunuluyor.

            YERLİ GAZ 1 HAFTAYA SİSTEMDE
            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, muhalefetin enerji yatırımlarının durdurulmasına yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Dönmez, muhalefetin petrol keşfedilen kuyulara beton bile dökebileceğini söyledi. Karadeniz gazıyla ilgili son durumu paylaşan Dönmez, "İşlemler henüz devam ediyor. 1 hafta içerisinde bitmiş olur inşallah. Karadeniz gazımız da artık tesiste fakat bazı teknik prosedürler var, onları tamamlamaları gerekiyor" dedi. Karadeniz gazında ikinci faz çalışmalarını hızlıca hayata geçireceklerini ifade eden Dönmez, "Hedefimiz 3 yıl içerisinde ikinci fazı da tamamlamak, günlük 10 milyon metreküpten 40 milyon metreküpe de üretimi artırmış olacağız" bilgisini verdi. Dönmez, 'bedava doğalgaz' müjdeleriyle vatandaşa yaklaşık 40 milyar lira destek verileceğini de ifade etti. (Barış ŞİMŞEK)

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Hangi Kredi
            Haberler Ekonomi Araç kullanıcıların dikkatine: İdari para cezasına taksit imkanı indirimi yolda!
                loading
                SON DAKİKA