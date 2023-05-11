Araç kullanıcıların dikkatine: İdari para cezasına taksit imkanı indirimi yolda!

OKUL ZAMMINA FREN

Yüzde 65 artış sınırını geçen özel okullarla ilgili tüketici mahkemesinden emsal bir karar çıktı. Antalya'da bir veli, iki çocuğunun gittiği özel okulun yüzde 65'in üstündeki ücret talebini mahkemeye taşıdı.

KAYIT ZORUNLU

Antalya 1. Tüketici Mahkemesi, özel okul ücretine yüzde 65 zam yapmalarına rağmen, okulun daha fazla zam talebiyle kayıtları yenilenmeyen iki öğrencinin kayıtlarının yenilenmesini kararlaştırdı. Kararı değerlendiren Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, şu bilgiyi verdi: Fahiş zamları kabul etmeyen veliler, mevzuata uygun şekilde yüzde 65'lik artışla eğitim ücretini okula gönderdiği takdirde, öğrenci kaydının acilen yenilenmesi gerekiyor. Birçok özel okul Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği yüzde 65 artış ile yetinmedi. Bunu yüzde 100, yüzde 200 uygulayanlar var. Veliler ödeyemeyince, çocukların kaydı yapılmıyordu. Bu karar, kayıt zorunluluğunu getirdi."



BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ 2028'TE HİZMETE AÇILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Marmaray ve Avrasya tünellerinden sonra Boğaz'ın altında geçecek Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin detayları netleşmeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2028 yılında hizmete açılması planlanan tünel ile günlük toplam 1.3 milyon yolcuya hizmet verilmesinin öngörüldüğünü açıkladı. Büyük İstanbul Tüneli'nin toplam 28 kilometre ve 13 istasyondan oluşacağını bildiren Karaismailoğlu, "Tek yönde saatte 70 bin kapasiteye sahip olacak" dedi.



OTOMOTİV-AKADEMİ İŞ BIRLİĞİ

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED), İstanbul Ticaret Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı. TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş, "Özel sektör ve akademi iş birliğinin gücünü temel alarak, AR-GE ve katma değer odaklı, sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden projeler geliştireceğiz" dedi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Torlak da iş birliğinin otomotiv ve ilgili sektörlerin ihtiyaçları kapsamında önemli bir açığı kapatacağını söyledi.



ANTALYA'YA ALMAN AKINI

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya turizminde Almanya pazarının en iyi yıl olarak nitelendirilen 2019'un rakamlarının üzerine çıktığını söyledi. Antalya'da bu yıl turizm hareketliliğin geçen yıllara göre daha fazla olduğuna işaret eden Kavaloğlu, "Almanya, uzun süreden sonra Rusya'nın önüne geçti. Rusya pazarı, 2019 rakamlarına bir parça uzakta. Geçen seneye göre ise çok ciddi artış var. Arkasında İngiltere, Hollanda ve Polonya pazarları var. Polonya'yı önemsiyoruz, İngiltere pazarından sonra Polonya da ciddi artış gösteriyor" diye konuştu.



GENÇLER YÜZDE 50 İNDİRİMLİ UÇACAK

Türk Hava Yolları (THY), 1 Haziran ile 31 Aralık tarihleri arasındaki yurt içi uçuşları için 19 Mayıs'ta bilet alacak öğrencilere yüzde 50 indirim imkanı tanınacağını duyurdu. THY'nin sosyal medya hesaplarından kampanyayla ilgili olarak yapılan paylaşımda, "THY ayrıcalıklarıyla öğrenciler biletlerini 19 Mayıs'ta alıyor, 1 Haziran-31 Aralık 2023 tarihlerinde yurt içine yüzde 50 indirimli uçuyor" ifadeleri kullanıldı.

TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER ENGELLERİ KALDIRIYOR

Türk telekom'un, Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile hayata geçirdiği Günışığı Projesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında az gören çocukların, akranlarıyla aynı sınıflarda eğitim görmesini kolaylaştıran teknolojilere odaklanıyor. Türk Telekom Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen "TahtApp" uygulaması, 11 ilde 24 yeni okulda daha kullanıma sunuluyor.



YERLİ GAZ 1 HAFTAYA SİSTEMDE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, muhalefetin enerji yatırımlarının durdurulmasına yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Dönmez, muhalefetin petrol keşfedilen kuyulara beton bile dökebileceğini söyledi. Karadeniz gazıyla ilgili son durumu paylaşan Dönmez, "İşlemler henüz devam ediyor. 1 hafta içerisinde bitmiş olur inşallah. Karadeniz gazımız da artık tesiste fakat bazı teknik prosedürler var, onları tamamlamaları gerekiyor" dedi. Karadeniz gazında ikinci faz çalışmalarını hızlıca hayata geçireceklerini ifade eden Dönmez, "Hedefimiz 3 yıl içerisinde ikinci fazı da tamamlamak, günlük 10 milyon metreküpten 40 milyon metreküpe de üretimi artırmış olacağız" bilgisini verdi. Dönmez, 'bedava doğalgaz' müjdeleriyle vatandaşa yaklaşık 40 milyar lira destek verileceğini de ifade etti. (Barış ŞİMŞEK)