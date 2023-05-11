Araç kullanıcıların dikkatine: İdari para cezasına taksit imkanı indirimi yolda!

Trafik, otoyol, köprü geçiş gibi idari para cezalarının süresinde ödenmesi durumunda yüzde 25 indirim uygulanacak. Tahsilatlar Genel Tebliği'ne göre, idari para cezaları için zamanaşımı, tutarına göre kademeli olarak uygulanacak. 10 bin liradan az cezalar için 3 yıl olan zamanaşımı, 10 bin-20 bin arasında olanlar için 4, 20 bin-50 bin arasında olanlar için 5, 50 bin liranın üzerinde olanlar için ise 7 yıl olacak. İdari para cezalarının, muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması halinde ödeme süresi içinde taksitlendirilmesi talep edilebilecek. Cezalar, 4 eşit taksitte ve birinci taksit cezanın ödeme süresi içinde, geri kalan 3 taksit ise cezanın tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde cezayı veren birim tarafından belirlenecek sürelerde ödenecek. Gerçek kişinin ölümü halinde bu cezalar mirasçılarından takip edilmeyecek. (Hazal ATEŞ)
EVDE YAKININA BAKANA SİGORTA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, yaşlı ve engelli yakınının bakımını üstlenen kişilerin çalışma hayatı sürecine dahil olamadığını belirterek, "Evde bakım desteği alan kişilere devletimiz kısmi sigorta imkanı sağlayacak. Bunun güçlü bir kısmını devletimiz karşılayacak" dedi. Yeni dönemde en önemli sosyal politika başlıklarından birinin Aile Koruma Kalkanı Programı olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Program kapsamında ev hanımlarımızın yıllardır bizden beklediği emeklilik konusu vardı. İnşallah yıpranma payı ve çocuk sayılarını da dikkate alarak önümüzdeki dönemde ev hanımlarımızın isteğe bağlı olarak sigortalılıklarına devletin katkı sağlayacağı yeni bir model oluşturacağız. Tüm ev hanımlarımızı kapsayacak bir model olacak" diye konuştu.
SANAYİ GAZA BASTI
Depremin etkisiyle Şubat'ta fren yapan sanayi üretiminde Mart'ta tekrar gaza basıldı. Sanayi üretimi, Mart'ta yüzde 5.5 arttı. Böylece sanayi üretiminde aylık bazda Şubat 2022'den bu yana en büyük aylık artış yaşanmış oldu. Aylık ve yıllık bazda en yüksek artış sırasıyla yüzde 18.7 ve 47.4 ile yüksek teknoloji ürün grubunda yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Üreticimize ve işçimize verdiğimiz destekler ile sanayimizi dimdik ayakta tutmayı başardık. Dünyanın en gelişmiş ekonomileri küresel arz sorunları, resesyon endişeleri ile boğuşurken, biz bu dönemde hızımıza hız kattık, beklentileri aştık" dedi.