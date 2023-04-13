Trafik sigortasında yeni sistem başlıyor: İyi sürücüye ödül kötüye fatura kabarık!

Trafik sigortasında yapılan değişiklikle iyi sürücünün ödüllendirildiği, kötü sürücünün daha fazla prim ödediği 9 basamaklı sisteme geçiş yapıldı.
Çok riskli sürücüler için 0. basamak ve 7. basamakta olup 5 yıldır kaza yapmayan iyi sürücüler için 8. basamak hayata geçirildi. Yeni sistem 1 Mayıs'tan itibaren başlarken, dönemde kimlerin ne kadar ödeme yapacağı merak konusu oldu. Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, örnekleriyle anlattı:
8'inci basamakta iyi sürücüyseniz yüzde 50 indirimli ödeme yapılıyor. Eğer siz 7'nci basamakta 5 yıldan fazla hasarsız bir şekilde arabanızı kullanıyorsanız size özel bir indirim daha yapılıp indirim oranınız yükseltilecektir. Ama tam tersi kötü sürücüyseniz ve 7'nci basamakta aynı yıl içerisinde 3'ten fazla tazminat ödenen kaza yaptıysanız sıfırıncı basamağa indirilip yüzde 200 trafik sigortası primleriniz artırılacaktır.