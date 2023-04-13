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    Trafik sigortasında yeni sistem başlıyor: İyi sürücüye ödül kötüye fatura kabarık!

    Trafik sigortasında 9 basamaklı yeni sistem 1 Mayıs'ta başlıyor. İyi sürücülerin indirimi artarken, kötü sürücülerle arasındaki prim farkı 8 kata çıkıyor...

    İyi sürücüye ödül kötüye ağır fatura

    Trafik sigortasında yapılan değişiklikle iyi sürücünün ödüllendirildiği, kötü sürücünün daha fazla prim ödediği 9 basamaklı sisteme geçiş yapıldı.

    Çok riskli sürücüler için 0. basamak ve 7. basamakta olup 5 yıldır kaza yapmayan iyi sürücüler için 8. basamak hayata geçirildi. Yeni sistem 1 Mayıs'tan itibaren başlarken, dönemde kimlerin ne kadar ödeme yapacağı merak konusu oldu. Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, örnekleriyle anlattı:

    8'inci basamakta iyi sürücüyseniz yüzde 50 indirimli ödeme yapılıyor. Eğer siz 7'nci basamakta 5 yıldan fazla hasarsız bir şekilde arabanızı kullanıyorsanız size özel bir indirim daha yapılıp indirim oranınız yükseltilecektir. Ama tam tersi kötü sürücüyseniz ve 7'nci basamakta aynı yıl içerisinde 3'ten fazla tazminat ödenen kaza yaptıysanız sıfırıncı basamağa indirilip yüzde 200 trafik sigortası primleriniz artırılacaktır.

        Örneğin; Mayıs ayında ilk kez İstanbul'da hususi bir otomobil alıyorsunuz. İlk kez poliçe yaptıracaksınız. 4'üncü temel basamaktan başlıyor. Yaklaşık 5 bin 750 lira tavan primi var. Ancak siz kötü sürücüyseniz bir sonraki yıl yüzde 45 prim artıyor. Sonraki yıl yüzde 90 ve birinci basamağa geldiğinizde yüzde 135 priminiz artıyordu.

        Şimdi sıfırıncı basamakta yüzde 200 artarak yaklaşık olarak 17 bin 252 lira prim ödemeniz gerekecek. Ama iyi sürücüyseniz 8'inci basamağa geçtiyseniz 2 bin 875 lira prim ödüyorsunuz. Yani iyi sürücü ile kötü sürücü arasında 8 kat prim farkı söz konusu olacaktır.



        POLİÇELER 4 KAT ARTTI
        Turusan Bağcı, depremin ardından sigortalılık oranında artış olduğunu söyledi. Kasko poliçesine talebin Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre 4 kat arttığını belirten Bağcı, "Aynı şekilde zorunlu deprem sigortasına da talep arttı. 6 kat bir artış söz konusu oldu" diye konuştu.

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        Emlak Konut
        Haberler Ekonomi Trafik sigortasında yeni sistem başlıyor: İyi sürücüye ödül kötüye fatura kabarık!
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