Trafik sigortasında yeni sistem başlıyor: İyi sürücüye ödül kötüye fatura kabarık!

Örneğin; Mayıs ayında ilk kez İstanbul'da hususi bir otomobil alıyorsunuz. İlk kez poliçe yaptıracaksınız. 4'üncü temel basamaktan başlıyor. Yaklaşık 5 bin 750 lira tavan primi var. Ancak siz kötü sürücüyseniz bir sonraki yıl yüzde 45 prim artıyor. Sonraki yıl yüzde 90 ve birinci basamağa geldiğinizde yüzde 135 priminiz artıyordu.