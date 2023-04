Ticaret Bakanlığı affetmedi! Et ve Süt Kurumu'nun tabelalarını taklit eden işletmelere ceza kesildi

ET VE SÜT KURUMU'NU TAKLİT EDİP FIRSATÇILIK YAPTILAR

Diğer taraftan, Kurulun bu ayki toplantısının ana gündem başlıklarından birisi de son dönemde gerek basına yansıyan haberlerde gerekse de Bakanlığımıza ulaşan başvurularda dikkat çeken, ülkemizde faaliyet gösteren bazı kasap işletmelerinin 'Et Balık Kasabı', 'Et Balık K.', 'Et Balık İl/İlçe Adı', 'Et Balık Tanzim' gibi isimlerle iktisadi devlet teşekkülü olan Et ve Süt Kurumu; toplum nezdinde bilinen eski adıyla Et ve Balık Kurumu'nun unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösteren işletmelerin tanıtımları olmuştur.