Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan soğan açıklaması: "Halkın ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak seviyededir"

BAKANLI KİRLİ ALGI OPERASYONUNU ÇÖKERTTİ

Kılıçdaroğlu'nun yalanını rakamlarla yalanlayan Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu veriler dikkate alındığında ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde kuru soğan Üretiminin gerçekleştirildiği görülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Ülkemizdeki Soğan üretimi ve piyasaya arzı ile ilgili basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Ülkemizde son on yıllık ortalamalara göre yılda 2 milyon 100 bin ton kuru soğan üretilmekte olup 2022 yılı kuru soğan üretimi 2 milyon 350 bin ton olarak gerçekleşmiştir.