Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan soğan açıklaması: "Halkın ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak seviyededir"

2023 seçimlerine sayılı zaman kalırken, bazı kirli eller pis emellerini sergilemekten geri durmuyor. Bunun son örneği ise soğan üzerinden yapılan çirkin provokasyon oldu.
BAY KEMAL'DEN SOĞAN PROVOKASYONU | VİDEO İZLE
GIDA PROVOKATÖRLERİ DEVREDE
Özellikle muhalefet kanadının soğan üzerinden oluşturmaya çalıştığı kirli algının ardından gıda provokatörleri devreye girmişti.
7'li koalisyonda yaşanan kaos ve krizi perdeleyip gündeme değiştirmek adına Kemal Kılıçdaroğlu soğan provokasyonunu fırsat bildi. Koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, yine evinin mutfağından kurgulu bir provokasyona imza attı.
BAKANLI KİRLİ ALGI OPERASYONUNU ÇÖKERTTİ
Kılıçdaroğlu'nun yalanını rakamlarla yalanlayan Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu veriler dikkate alındığında ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde kuru soğan Üretiminin gerçekleştirildiği görülmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
Ülkemizdeki Soğan üretimi ve piyasaya arzı ile ilgili basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Ülkemizde son on yıllık ortalamalara göre yılda 2 milyon 100 bin ton kuru soğan üretilmekte olup 2022 yılı kuru soğan üretimi 2 milyon 350 bin ton olarak gerçekleşmiştir.