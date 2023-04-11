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    • 11.04.2023 17:23
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    • 11.04.2023 17:51
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    Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan soğan açıklaması: "Halkın ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak seviyededir"

    Son dakika haberi! 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "soğan algısı" elinde patladı. Kılıçdaroğlu'nun yalanını rakamlarla yalanlayan Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu veriler dikkate alındığında ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde kuru soğan Üretiminin gerçekleştirildiği görülmektedir." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan bir market zincirinin mal kabul bölümünde kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerde, market personelinin soğan çuvallarını keserek geri dönüşüm atık kutusuna döktüğü görülüyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Halkın ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak seviyededir

    2023 seçimlerine sayılı zaman kalırken, bazı kirli eller pis emellerini sergilemekten geri durmuyor. Bunun son örneği ise soğan üzerinden yapılan çirkin provokasyon oldu.



    BAY KEMAL'DEN SOĞAN PROVOKASYONU | VİDEO İZLE

    GIDA PROVOKATÖRLERİ DEVREDE
    Özellikle muhalefet kanadının soğan üzerinden oluşturmaya çalıştığı kirli algının ardından gıda provokatörleri devreye girmişti.

    7'li koalisyonda yaşanan kaos ve krizi perdeleyip gündeme değiştirmek adına Kemal Kılıçdaroğlu soğan provokasyonunu fırsat bildi. Koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, yine evinin mutfağından kurgulu bir provokasyona imza attı.

    BAKANLI KİRLİ ALGI OPERASYONUNU ÇÖKERTTİ
    Kılıçdaroğlu'nun yalanını rakamlarla yalanlayan Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu veriler dikkate alındığında ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde kuru soğan Üretiminin gerçekleştirildiği görülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

    Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

    Ülkemizdeki Soğan üretimi ve piyasaya arzı ile ilgili basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
    Ülkemizde son on yıllık ortalamalara göre yılda 2 milyon 100 bin ton kuru soğan üretilmekte olup 2022 yılı kuru soğan üretimi 2 milyon 350 bin ton olarak gerçekleşmiştir.


        Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2021/2022 pazarlama yılında yurtiçi kullanım miktarı 2 milyon 87 bin ton ve yeterlilik oranımız yüzde 114,7'dir.
        Bu veriler dikkate alındığında ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde kuru soğan Üretiminin gerçekleştirildiği görülmektedir.
        Sahip olduğumuz arazi varlığı ile farklı coğrafi bölgelerimizde değişen iklim özellikleri, ülkemizin bir bölgesinde ekim yapılırken bir başka bölgemizde hasat yapmaya imkân vermektedir. Böylece halkımızın gıda ihtiyacı kesintisiz bir şekilde karşılanmaktadır.

        TURFANDA SOĞAN HASADI BAŞLADI
        2022 yılında hasat edilen ve depolanan kuru soğanların yıl içerisinde tüketimi devam etmekle birlikte ülkemizin güney bölgelerinde yeni Üretim sezonuna ilişkin ilk hasatlar da başlamıştır.
        Bu kapsamda, nisan ayı itibarıyla Adana ve Hatay illerimizde turfanda soğan hasadı başlamıştır.
        İçinde bulunduğumuz bu dönemde geçen yılın üzerinde bir rekolte söz konusudur.
        2022 yılında Adana ve Hatay illerimizde 272 bin ton olan turfanda soğan Üretiminin, bu yıl 284 bin tona yükselmesi beklenmektedir.
        Yeni hasatlarla birlikte üretilen ve sofralarımıza gelmeye başlayan soğan miktarı, halkımızın ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak seviyededir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

        ÇUVAL ÇUVAL SOĞANI ÇÖPE DÖKTÜLER | VİDEO İZLE



        TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER
        İstanbul Maltepe'de market zincirlerinin birinin mal kabul bölümünde kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

        Görüntülerde, market personelinin soğan çuvallarını keserek geri dönüşüm atık kutusuna döktüğü görülüyor.

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