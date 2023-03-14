İşçiye 2 yıllık zam! 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi yeniden başlıyor

Kamu kurumlarında görev yapan 700 bin işçi için zam pazarlığı yeniden başlıyor. Deprem felaketi sebebiyle ara verilen görüşmelerde gözler zam tekliflerine çevrildi. TÜRK-İŞ ve HAKİŞ'in birlikte hareket ettiği ve işçi kesimini temsil ettiği görüşmelerde işçilerin 2 yıl boyunca alacakları zam oranları ile sosyal ve mali hakları karara bağlanacak.



TEKLİF HAZIRLIĞI

Görüşmeler öncesinde sendikalar zam oranı tekliflerini hazırlıyor. Sendikaların özellikle enflasyon oranlarına uygun zam oranları isteyeceği öğrenildi. İşçi tarafının ayrıca memurlara yapılan yüzde 30'luk refah payı uygulamasının kendileri için de geçerli sayılması konusunu masaya getireceği belirtiliyor. İşçi tarafında enflasyonun yanında yıl başında 8 bin 500 liraya yükseltilen net asgari ücretin de pazarlıklar sırasında kullanılacağı ifade ediliyor. Kamu işçileri, maaşlarının yükselen asgari ücret karşısında düşük kaldığına işaret ederek, öncelikli olarak bir seyyanen düzenleme isteyecek. Bu düzenlemenin ardından oransal zammın belirlenmesinin gündeme gelmesi talep edilecek. Böylece taban ücretlerin artırılması sonrasında zam uygulanacak.



TABAN MAAŞ ARTMIŞTI

Ağustos 2021'de yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taban ücret 4 bin 100 liraya yükseltilmiş, ücretlere ise 2021-2022 döneminin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar içinse yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı. 2021'de asgari ücret ise net olarak 2 bin 825 lira olarak uygulanmıştı. Taban maaşlar bunun yüzde 45 oranında üzerine çıkmıştı.

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