Telefon ve internet faturalarına yönelik artan şikayetler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nu (BTK) harekete geçirdi. Hazırlanan düzenlemeyle 200 binden fazla abonesi bulunan operatör ve internet servis sağlayıcıları ücretlere ilişkin gelen şikayetleri toplayarak her 3 ayda bir BTK'ya bildirecek.



AZ GÖSTERENE İNCELEME

Bilgilerin doğruluğunu denetleyecek olan BTK, eğer vatandaştan gelen şikayet oranı toplam faturaların yüzde 1'ini aşıyorsa şirketlere o dönemki net satış gelirlerinin yüzde 2'si oranında ceza kesecek. Vatandaş telefon ve internet faturalarında yer alan tarife, hizmet, indirim, kampanya, vergiler gibi ücretlerin tümü hakkında şikayette bulunabilecek. İşletmelerin şikayet sayısını doğru bildirip bildirmediği ise BTK tarafından denetlenecek. Operatör ve internet servis sağlayıcısı gibi tüm işletmelerin çağrı merkezleri ile irtibatlı olan BTK, 'ücret şikayeti' konu başlıklı bildirimleri ayrı bir dosya olarak ele alacak. Eğer yoğun şikayet gelen operatör ve internet servis sağlayıcıları şikayet sayısını az gösterirse resen inceleme başlatılacak.



İFŞA EDİLECEKLER

BTK, istenilen hizmet kalitesi oranlarını tutturamayan işletmelerin ölçümlerine ilişkin raporların tamamını veya bir bölümünü internet sitesi üzerinden yayınlayabilecek. Taslak düzenlemenin 1 Temmuz 2023'te hayata geçmesi öngörülüyor.

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