Milli gaza dev şirketten teklif reddedildi: Kendimiz çıkartıp satacağız!

Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı 710 milyar metreküplük doğalgaz keşfi dünya enerji devlerinin iştahını kabarttı. Daha önce ABD, İngiltere, Kanada gibi pek çok ülkeden Karadeniz'deki gazı birlikte arama ve işletme gibi teklifler alınırken, bu kez ise dünya devi bir enerji şirketi Türkiye'ye büyük bir teklifle geldi. Şirketin teklifi reddedilirken, "Doğalgazı kendimiz çıkaracak, kendimiz satacağız" mesajı verildi.