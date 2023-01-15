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    Milli gaza dev şirketten teklif reddedildi: Kendimiz çıkartıp satacağız!

    Dünyanın en büyük enerji şirketleri Karadeniz gazının işletmesi için kapımızı aşındırıyor. Keşfin değerinin yarısını teklif eden şirket reddedildi: Amaç para değil, enerjide tam bağımsızlık. Öte yandan Karadeniz'de faaliyet gösteren gemilerimiz her gün yeni sahalar keşfetmek için arayışlarını sürdürüyor.

    Barış Şimşek
    Milli gaza dev şirketten teklif

    Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı 710 milyar metreküplük doğalgaz keşfi dünya enerji devlerinin iştahını kabarttı. Daha önce ABD, İngiltere, Kanada gibi pek çok ülkeden Karadeniz'deki gazı birlikte arama ve işletme gibi teklifler alınırken, bu kez ise dünya devi bir enerji şirketi Türkiye'ye büyük bir teklifle geldi. Şirketin teklifi reddedilirken, "Doğalgazı kendimiz çıkaracak, kendimiz satacağız" mesajı verildi.

    Petrol ve Doğalgaz endüstrisinde dünyanın önde gelen rezerv değerlendirme kuruluşlarından olan DeGolyer and MacNaughton (DeMac) şirketinin Sakarya ve Amasra gaz sahalarında toplam 1 trilyon metreküplük yerinde gaz miktarını onaylaması ile dünya enerji devlerinin Türkiye'ye olan ilgisi de arttı.

    1 TRİLYON DOLARLIK GAZ KEŞFİ YAPILDI
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki Çaycuma-1 kuyusunda denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi bulduğunu açıklaması ile bölgedeki keşif miktarı 710 milyar metreküpe yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, keşfedilen doğalgazın uluslararası piyasalardaki karşılığının 1 trilyon doları bulduğunu ifade ederken, pastadan pay almak isteyen enerji devleri şimdiden sıraya girdi.

        Küresel enerji sektörüne hakim dünya enerji devlerinden birinin Türkiye'nin kapısını çalarak mevcut keşfin piyasa değerinin yarısını Türkiye'ye nakit verme teklifinde bulunduğu öğrenildi. Bu paranın karşılığında ise Karadeniz'de Türkiye ile birlikte tüm arama, çıkarma ve doğalgazı dünya piyasasına satma operasyonlarını birlikte yapma teklifinde bulunduğu ifade edildi.


        TEKLİFİ REDDEDİLDİ
        Edinilen bilgiye göre, enerji devinin bu teklifi reddedilirken, Türkiye'nin artık dünyadaki sayılı doğalgaz arama ve çıkarma kabiliyetini kazanan ülkelerden biri olduğu ve şirkete "Doğalgazı kendimiz çıkaracak, kendimiz satacağız" cevabını verdiği öğrenildi. Yetkililer, teklifin ret gerekçesine ilişkin olarak ise "Mesele öncelikli olarak para kazanmak değil. Mesele milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz enerjide tam bağımsızlığı sağlamak" dedi.

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        Haberler Ekonomi Milli gaza dev şirketten teklif reddedildi: Kendimiz çıkartıp satacağız!
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