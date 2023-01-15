Milli gaza dev şirketten teklif reddedildi: Kendimiz çıkartıp satacağız!

Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı 710 milyar metreküplük doğalgaz keşfi dünya enerji devlerinin iştahını kabarttı. Daha önce ABD, İngiltere, Kanada gibi pek çok ülkeden Karadeniz'deki gazı birlikte arama ve işletme gibi teklifler alınırken, bu kez ise dünya devi bir enerji şirketi Türkiye'ye büyük bir teklifle geldi. Şirketin teklifi reddedilirken, "Doğalgazı kendimiz çıkaracak, kendimiz satacağız" mesajı verildi.
Petrol ve Doğalgaz endüstrisinde dünyanın önde gelen rezerv değerlendirme kuruluşlarından olan DeGolyer and MacNaughton (DeMac) şirketinin Sakarya ve Amasra gaz sahalarında toplam 1 trilyon metreküplük yerinde gaz miktarını onaylaması ile dünya enerji devlerinin Türkiye'ye olan ilgisi de arttı.
1 TRİLYON DOLARLIK GAZ KEŞFİ YAPILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki Çaycuma-1 kuyusunda denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi bulduğunu açıklaması ile bölgedeki keşif miktarı 710 milyar metreküpe yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, keşfedilen doğalgazın uluslararası piyasalardaki karşılığının 1 trilyon doları bulduğunu ifade ederken, pastadan pay almak isteyen enerji devleri şimdiden sıraya girdi.