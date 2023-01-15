İnşaatta artan maliyete neşter

Ticaret Bakanlığı, klinker ve çimentodaki fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve bu ürünlerin yurt içi tedarikinin rahatlatılmasına ilişkin tedbirlerin alınacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, inşaat sektöründe yoğun olarak kullanılan klinker ve çimentoda ihracatın öncelikli olarak yurt içi talebin karşılanması amacıyla yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada, bu ürünlerin 4 Eylül 2021 tarihinde "İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi"ne alındığına işaret edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Anılan ürünlerin bilhassa son 1-2 aydır yurt içi satış fiyatlarında Bakanlığımızca gözlemlenen artışlar nedeniyle, bu ürünlerin fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi ve yurt içi tedarikinin rahatlatılmasına yönelik ihtiyaç duyulabilecek tedbirler Bakanlığımızca gecikmeksizin alınacaktır. Bu tedbirlerin piyasada yaratacağı, Bakanlığımızca beklenen olumlu etkilerin istenilen düzeyde olmaması halinde alınmış tedbirlere ilave başkaca önlemlerin alınmasından imtina edilmeyeceğinin de ilgili taraflarca bilinmesinde fayda görülmektedir."

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