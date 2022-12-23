Milyonları ilgilendiriyor! Yeni asgari ücretle birlikte ödemeler değişti: Tek ücret 10 kazanç!

2- İŞSİZLİK MAAŞI: Asgari ücret ile işsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar yükseldi. Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği, brüt maaşın yüzde 40'ı oranında oluyor, ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. İşsizlik maaşı mevcut asgari ücrete göre en az 2 bin 568, en 5 bin 137 lira. Yeni asgari ücrete göre işsizlik maaşı en az 4 bin 3 lira, en çok 8 bin 6 liraya çıkacak. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 3 bin 972 lira, en çok 7 bin 945 lira geçecek.