Milyonları ilgilendiriyor! Yeni asgari ücretle birlikte ödemeler değişti: Tek ücret 10 kazanç!

3- TAZMİNATLAR: En düşük ihbar ve kıdem tazminatı da asgari ücretle artacak. Halen işten çıkartılan asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 6 bin 471 liradan hesaplanıyor. 1 Ocak'tan sonra işten ayrılan bir çalışana çalıştığı her yıl için en az 10 bin 8 lira kıdem tazminatı ödenecek. Bu tutardan sadece damga vergisi kesilecek. Her yıl için 9 bin 932 lira verilecek.