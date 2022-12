Milyonların heyecanla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren net 8 bin 506 lira 80 kuruş, brüt 10 bin 8 lira olarak uygulanacak. Yeni tutar sadece bu ücretle çalışanları değil, çok geniş bir kesimi etkileyecek. İşte asgari ücretle artacak kazançlar…

1- ÜCRETLER: Yeni asgari ücret tüm çalışanları etkileyecek. Asgari ücretten yüksek kazananların maaşları şirketleri tarafından yeniden belirlenecek. Ayrıca asgari ücret kadar tutarın vergi dışı olması nedeniyle brüt ücretle çalışanlara avantaj oluşacak. Ücret, maaş geliri elde eden çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı artacak.

2- İŞSİZLİK MAAŞI: Asgari ücret ile işsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar yükseldi. Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği, brüt maaşın yüzde 40'ı oranında oluyor, ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. İşsizlik maaşı mevcut asgari ücrete göre en az 2 bin 568, en 5 bin 137 lira. Yeni asgari ücrete göre işsizlik maaşı en az 4 bin 3 lira, en çok 8 bin 6 liraya çıkacak. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 3 bin 972 lira, en çok 7 bin 945 lira geçecek.

3- TAZMİNATLAR: En düşük ihbar ve kıdem tazminatı da asgari ücretle artacak. Halen işten çıkartılan asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 6 bin 471 liradan hesaplanıyor. 1 Ocak'tan sonra işten ayrılan bir çalışana çalıştığı her yıl için en az 10 bin 8 lira kıdem tazminatı ödenecek. Bu tutardan sadece damga vergisi kesilecek. Her yıl için 9 bin 932 lira verilecek.

Asgari ücretlinin ihbar tazminatı da 6 aydan az çalışan için 2 bin 543 liradan 3 bin 934 liraya, 6 ay-1.5 yıl çalışan için 5 bin 87 liradan 7 bin 868 liraya, 1.5-3 yıl arası çalışan için 7 bin 631 liradan 11 bin 803 liraya, 3 yıl ve üstünde çalışan için 10 bin 175 liradan 15 bin 737 liraya yükselecek.



4- İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ: Asgari ücretliler doğum izninde 16 bin 105 lira rapor parası yani iş göremezlik ödeneği alıyor. Hastalananların rapor paraları da günlük yatarak tedavide 107,85, ayakta tedavide 143,80 lira. Bu tutarlar da yükselecek. Yeni asgari ücrete göre annelere doğum iznindeyken devletin ödediği ödenek 24 bin 908 liraya çıkacak. En düşük günlük rapor parası da yatarak tedavide 166,80, ayakta tedavide 222,40 lirayı bulacak.

5- YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Anneler işverenden yarım maaş alırken, İŞKUR da çalışılmayan sürenin ücretini brüt asgari ücret üzerinden ödüyor. Bu ödemeden damga vergisi kesiliyor. İŞKUR, birinci doğumda 6 bin 421, ikinci doğumda 12 bin 843, üçüncü doğumda 19 bin 265 lira yarı zamanlı çalışma ödeneği veriyor. İŞKUR'un ödeyeceği tutarlar da değişecek. İŞKUR'un ödeyeceği tutar yeni asgari ücretle ilk doğumda 9 bin 932, ikincide 19 bin 864, üçüncüde 29 bin 796 liraya çıkacak.

6- STAJYER ÜCRETİ: Staj yapan gençlere ödenen en düşük ücret 20'den az personeli olan yerlerde 825,05, daha çok personeli olan yerlerde bin 650 lira. Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine ise en az 2 bin 750 lira ödeniyor. Yeni asgari ücrete göre stajyerlere ödenen ücret bin 276-2 bin 552 liraya ulaşacak. Kalfalık yeterliliğini kazananlar ise en az 4 bin 253 lira alacak.

7- MUHTARLAR: Bu yıl yapılan düzenleme kapsamında muhtar maaşları artık asgari ücretten az olamıyor. Halen muhtarlara en az 5 bin 500 lira verilirken, bu tutar yeni yılda 8 bin 506 lira olacak.

8- İNTÖRNLER: Kısa süre önce yapılan düzenlemeyle tıp fakültelerinin 5. yılını tamamlayıp 6. yılına geçen öğrencileri ile diş hekimliği fakültelerinin 4. yılını tamamlayıp 5.yılına geçen öğrencilerine intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden 12 ayı geçmemek üzere; devlet üniversitelerinde ödemenin yapıldığı tarihteki net asgari ücret tutarında, vakıf üniversitelerinde ise 4 bin 702 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödeniyor. Devlet üniversitelerindeki öğrenciler, yeni yılda aylık 8 bin 506 lira alabilecek.

9- BİREYSEL EMEKLİLİK: Asgari ücretteki artış, BES'e devlet tarafından verilen katkıyı artıracak. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yıllık en çok yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30'u kadar devlet katkısı veriliyor. Yeni asgari ücrete göre BES katılımcısı 120 bin 96 lira birikimi için 36 bin 28 lira devlet katkısı alabilecek. Devlet katkısı limiti aşılırsa, aşan katkı payları için takip eden yıllarda devlet katkısı ödenecek. Aynı limit Otomatik BES'te de uygulanacak.

10- İŞ ARAYANLAR: Sosyal yardım programlarından yararlananlardan çalışabilir durumda olanlardan iş görüşmesine yönlendirilenlere 1 yıl içinde azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar yardım veriliyor. Bu kişilere işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücretin 3'te 1'i kadar ödeme yapılıyor. Yeni ücrete göre iş arama yardımı 850,68, işe yerleşme desteği 3 bin 336 liraya yükselecek.



İŞSİZLİK MAAŞI

EN DÜŞÜK

MEVCUT: 2.588,40 TL

YENİ: 4.003,20 TL

FARK: 1.414,80 TL





EN YÜKSEK

MEVCUT: 5.176,80 TL

YENİ: 8.006,40 TL

FARK: 2.829,60 TL





EN DÜŞÜK (DAMGA VERGİSİ KESİLMİŞ)

MEVCUT: 2.568,75 TL

YENİ: 3.972,82 TL

FARK: 1.404,07 TL



EN YÜKSEK (DAMGA VERGİSİ KESİLMİŞ)

MEVCUT: 5.137,50 TL

YENİ: 7.945,63 TL

FARK: 2.808,13 TL

* Damga vergisi kesilmiştir.







EN DÜŞÜK İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ

AYAKTA GÜNLÜK

MEVCUT: 143,80 TL

YENİ: 222,40 TL

FARK 78,60 TL



YATARAK GÜNLÜK

MEVCUT: 107,85 TL

YENİ: 166,80 TL

FARK: 58,95 TL





DOĞUM İZNİNE ÇIKAN ANNENİN

MEVCUT: 16.105,60 TL

YENİ: 24.908,80 TL

FARK: 8.803,20 TL



STAJYER ÜCRETİ

20'DEN ÇOK PERSONELLİ İŞ YERİ

MEVCUT: 1.650,10 TL

YENİ: 2.552,04 TL

FARK: 901,94 TL



20'DEN AZ PERSONELLİ İŞ YERİ

MEVCUT: 825,05 TL

YENİ: 1.276,02 TL

FARK: 450,97 TL





KALFALAR

MEVCUT: 2.750,18 TL

YENİ: 4.253,43 TL

FARK: 1.503,25 TL



KIDEM TAZMİNATI (EN AZ)

1 YILLIK (DAMGA VERGİSİ KESİLMİŞ)

MEVCUT: 6.421,89 TL

YENİ: 9.932,04 TL

FARK: 3.510,15 TL