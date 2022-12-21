Başkan Erdoğan Külliye'de açıkladı: 2023 yılında asgari ücret 8 bin 506 lira oldu!

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Taraflardan herhangi biri katılmadı ama asgari ücreti ortada bırakamazdık. Geçmişte de hükümetçe sonuçlandırılan asgari ücret vardır.

Türkiye'de büyüme gayretlerinin en büyüğünün çalışma hayatında aldığımız bir gerçektir.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Açıklayacağımız rakam ülkenin genel görünümüyle uyumlu. Asgari ücreti açıkladıktan sonra memur ve emekli maaşlarında artış da bu şekilde tespit edilecek.



Ülkemizde 2002 yılında 184 lira olan asgari ücret bizim dönemimizde reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 50 oranında artış yapılmıştı. Gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı. Ara zamla asgari ücret 5 bin 500 liraya çıkarılmıştı.



ENFLASYON MESAJI

Hem hakları koruyan hem denge gözeten bir yol izliyoruz. Biz hassasız, enflasyon rakamlarının düşüşüne şahitlik edeceğiz. Ülkemizdeki her vatandaşımız planını bu hedefe göre yapmasını bekliyoruz.

Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak yine asgari ücrette ara düzenleme yapmaktan da çekinmeyiz. Biz, milletimizle birlikte varız. Asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atıcaz.