Bilişim ihracatı Turkuvaz Medya'da masaya yatırıldı! Bakan Muş'tan ihracat açıklaması: "2022 hedefimizi yakalayacağız"

Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Hizmet İhracatı Zirvesi; bugün T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti.



Bilişim ve hizmet sektöründen konusunda uzman kişilerin katıldığı Zirve, Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'ın açılış konuşmasıyla başladı. T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş katıldığı panelde, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtladı. T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022 yılına ilişkin 250 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalayacaklarını, 2023 yılında ise bu rakamın hep üzerine koyarak ilerleyeceklerini belirterek, "Bunun için bütün enerjimizi sahaya yansıtacağız" dedi.



Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022 yılına ilişkin 250 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalayacaklarını belirterek, "Burada bir sapma söz konusu değil. 2023 ile alakalı da hep üzerine koyarak gitmek istiyoruz, aşağı düşmek istemiyoruz. (Bunun) için bütün enerjimizi sahaya yansıtacağız." dedi.

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin 6'ncı etkinliğine katılan Muş, açılış oturumunda soruları cevapladı.

İhracat açısından yılın değerlendirilmesi ve 2023 beklentileri sorulan Muş, geçen seneyi 225 milyar dolarlık ihracatla kapattıklarını, bu yıl ise 250 milyar dolarlık ihracat hedefi bulunduğunu söyledi.

Muş, "Şu an itibarıyla biz bu hedefi yakalayacağımızı düşünüyoruz. Bu hedeften herhangi bir sapmamız söz konusu değil." diye konuştu.

İhracatın artış trendinde bir yavaşlama söz konusu olduğunu, Türkiye'nin ihracatının yüzde 55'ini yaptığı Avrupa Birliği üyelerine ve AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerine yapıldığını dile getiren Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla oradaki bir yavaşlama, ister istemez oradaki talep düşüşü bizim ihracatımızı etkiliyor. Oradaki yavaşlamayı tabii şu an yoğun bir şekilde uzak ülkeler stratejisini açıklamıştık. Bizim dünya ihracatından aldığımız pay yüzde 1 fakat uzak ülkeler olarak belirlediğimiz ülkelerden aldığımız pay yüzde 0,25 yani normalin dörtte biri. Dolayısıyla onu aynı seviyeye çıkarmak gibi bir hedefimiz var.

Bu iş bağlantılarını hemen kurmak olmuyor. Ancak şu an bütün iş planlarımız, ihracatçı birliklerinin bütün seyahatleri, fuarları ve organizasyonları bu pazarlara yönelik yapılıyor. Dolayısıyla biz buradaki payımızı da dünyadan aldığımız pay olan ortalama yüzde 1 seviyesine çıkarmak istiyoruz. Bu, bize ilave 80 milyar dolarlık bugünkü rakamlarla ihracat artışı demek. Bu zor bir süreç. Lojistik, planlama, oradaki dağıtım kanallarına girme ayağı var."