Bilişim ihracatı Turkuvaz Medya'da masaya yatırıldı! Bakan Muş'tan ihracat açıklaması: "2022 hedefimizi yakalayacağız"

'HİZMET İHRACATI HER GEÇEN GÜN DAHA DA ARTIYOR'

Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman açılış konuşmasında, "Her geçen gün değişen ve farklılaşan pazar koşulları ve müşteri tercihlerine paralel olarak hizmet ihracatına konu olan sektörlerin sayısı ve içeriği farklılaşıyor. Gelişen teknoloji ve teknolojinin iş süreçlerinde kullanım hızının artmasıyla bilişim, yazılım, yapay zekâ, dijital süreçler ve e-ticaret geleceğin sektörleri olarak ifade ediliyor. Bu sektörler yeni dünya düzeninde ülkelerin konumunu belirleyici en önemli sektörler olarak belirlenmiş durumda" diyerek sözlerine başladı.



Ülkelerin, geleceğin sektörlerine yönelmeleri, entellektüel üretime, teknolojiye ağırlık vererek dış bağımlılıktan kurtulmalarının sürdürülebilir kalkınmanın temel öğesi olduğunun altını çizen Uzman konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Yapılan ihracat faaliyetlerine mal ve hizmet ayrımında baktığımızda 2010 yılından itibaren mal ticaretinden daha hızlı bir seyirde büyüyen hizmet ticareti, üzerinde titizlikle durulması gereken ve gelişmiş ülkelerin uzun zamandan beri gündeminde olan bir konu. Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, 2010-2020 yılları arasında dünya hizmet ihracatı bileşik büyüme oranı yüzde 2,2 iken, dünya mal ihracatı bileşik büyüme oranı yüzde 1,4'tür. Ülkemize dönüp bakacak olursak, hizmet sektörlerinin Türkiye GSYH'sına yüzde 55 ile en büyük katkıyı sağlayan sektörler olduğunu görüyoruz. Hizmet sektörleri Türkiye'de istihdam yaratılması konusunda en büyük paya sahip. 2025 yılı, hizmet sektörünün ihracat hedefi 110 milyar dolar olarak belirlenmiş durumda. Bunun bir alt dalı olan ve bugün detaylarını konuşacağımız yazılım ve bilişim sektörleri ise 2025 yılı toplam ihracat hedefini yıllık 15 milyar dolar olarak belirlemiş durumda. Hizmet İhracatçıları Birliği'nin hazırladığı strateji belgesi doğrultusunda hizmetler sektörü içerisinde yer alan yazılım ve bilişim sektörünün kırılımında telekomünikasyon alanında ihracatın 2,5 milyar dolara, sektörel yazılım sektöründe 2 milyar dolara, oyun sektöründe 5 milyar dolara, finansal teknolojiler alanında 2,5 milyar dolara ve savunma sanayinde 2,5 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Küresel konjonktüre bakıldığında bilişim sektörünün ülke ekonomimizin sürdürülebilir büyümesi ve kalkınmasına her zamankinden daha yüksek bir katkı sunacağını görebiliyoruz. Bilişim sektörü artık, sadece ülkemizde değil tüm dünyada ekonomik büyümenin lokomotifi olmuş durumda. Bu lokomotif desteklendiğinde ülkemizin büyüme hızına ve küresel rekabet gücüne de katkı sağlanacağına inanıyoruz."

