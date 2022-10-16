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    Bağ-Kur’luya hızlı emeklilik! Primler SSK ile eşitlenecek!

    Bağ-Kur’lunun gözü prim farklılıklarının giderilmesine yönelik çalışmada. Primler SSK ile eşitlenirse 4000 güne varan fark bitecek. Kısmi emeklilikte de prim 1800 gün azalacak.

    Çığıl Ön Yener
    Bağ-Kur’luya hızlı emeklilik

    Bağ-Kur'luların emeklilik primlerine yeni model gündemde. Bunun sinyalini geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi. Bilgin, esnafın sorunlarına değinirken, "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı size söyleyeyim" dedi.



    Bu açıklamayla birlikte gözler Bağ-Kur'lulara yönelik yapılacak çalışmaya çevrildi. SSK'lı ile Bağ-Kur'luların emekli olabilmesi 4000 güne varan prim farkı bulunuyor. Kısmi emeklilikte de fark 1800 güne kadar çıkıyor. Çalışmayla SSK'lılar ile Bağ- Kur'lular arasındaki bu prim gün farklarının kaldırılması bekleniyor. Eğer primler eşitlenirse Bağ-Kur'lular daha az primle emekli olabilecek.



    3 AYRI DÖNEMDE, 3 AYRI HESAP
    Prim eşitleme çalışmaları 3 ayrı dönem masaya yatırılarak yürütülecek. Çünkü işe giriş tarihine göre istenen prim tutarları farklılık gösteriyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan SSK'lılar işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında prim gün ile emekli olabilirken, bu süre Bağ-Kur'lu kadınlarda 7200'e, erkeklerde 9000'e çıkıyor. Yani kadınlarda 2200, erkeklerde 4000 prim güne varan fark bulunuyor.



        Burada bir eşitleme olması halinde Bağ-Kur'luların 5000-5975 gününün bulunması yetecek. 1999-2008 arasında sigortalı olanların da SSK'lı ise 7000, Bağ-Kur'lu ise kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününü tamamlaması gerekiyor. Burada da bir eşitleme yapılırsa Bağ-Kur'lularda aranan prim gün sayısı 7000'e düşecek. Mevcut durumda 30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olanlardan ise SSK'lılarda 7200, Bağ-Kur'lu kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gün istenirken, eşitleme halinde sadece Bağ-Kur'lu erkeklerde şart değişecek. 7200 prim günü tamamlamak yetecek.



        KISMİ EMEKLİLİĞİ DE ERKENE ÇEKECEK
        Prim eşitlemesi kısmi emeklilikte de gündeme gelecek. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan SSK'lılarda kısmi emeklilik için 15 yıl ve 3600 prim gün şartı aranırken, Bağ-Kur'lularda 1800 gün fazla prim ödenmesi gerekiyor. Eşitleme halinde Bağ-Kur'luların kısmi emeklilik için 5400 gün yerine 3600 prim günü tamamlaması yetecek. 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlarda ise kısmi emeklilik şartları SSK'lılarda 25 yıl ve 4500 güne yükselirken, Bağ- Kur'lularda şart yine 5400 gün olarak uygulanıyor. Burada da prim gün şartının Bağ-Kur'lular için 4500'e inmesi ve erken emeklilik ihtimali bulunuyor.



        İŞTE MEVCUT DURUMDA İSTENEN PRİM GÜN ŞARTLARI
        Mevcut durumda sigortalı olunan tarihe göre tamamlanması gereken prim gün sayıları ile SSK'lılar ve Bağ-Kur'lular arasında farklar şöyle:



            EMEKLİLİK İÇİN 8 EYLÜL 1999 ÖNCESİ SİGORTALI OLANLAR
            SSK'lı kadın:             5000-5975 prim günü
            Bağ-Kur'lu kadın: 7200 prim günü
            Fark: 2200-1225 prim günü



            SSK'lı erkek: 5000-5975 prim günü
            Bağ-Kur'lu erkek: 9000 prim günü
            Fark: 2200-1225 prim günü



            8 EYLÜL 1999- 30 NİSAN 2008 ARASI SİGORTALI OLANLAR
            SSK'lı kadın:             7.000 prim günü
            Bağ-Kur'lu kadın: 7200 prim günü
            Fark: 200 prim günü



                SSK'lı erkek: 7.000 prim günü
                Bağ-Kur'lu erkek: 9000 prim günü
                Fark: 2000 prim günü



                30 NİSAN 2008 SONRASI SİGORTALI OLANLAR
                SSK'lı kadın: 7.200 prim günü
                Bağ-Kur'lu kadın: 7200 prim günü
                Fark: Yok



                SSK'lı erkek: 7.200 prim günü
                Bağ-Kur'lu erkek: 9000 prim günü
                Fark: 1800 prim günü



                    KISMİ EMEKLİLİK İÇİN 8 EYLÜL 1999 ÖNCESİ SİGORTALI OLANLAR
                    SSK'lılar:                     3600 prim günü
                    Bağ-Kur'lular: 5400 prim günü
                    Fark: 1800 prim günü



                    8 EYLÜL 1999-30 NİSAN 2008 ARASI SİGORTALI OLANLAR
                    SSK: 4500 prim günü
                    Bağ-Kur: 5400 prim günü
                    Fark: 900 prim günü

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