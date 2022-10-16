Bağ-Kur’luya hızlı emeklilik! Primler SSK ile eşitlenecek!





KISMİ EMEKLİLİĞİ DE ERKENE ÇEKECEK

Prim eşitlemesi kısmi emeklilikte de gündeme gelecek. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan SSK'lılarda kısmi emeklilik için 15 yıl ve 3600 prim gün şartı aranırken, Bağ-Kur'lularda 1800 gün fazla prim ödenmesi gerekiyor. Eşitleme halinde Bağ-Kur'luların kısmi emeklilik için 5400 gün yerine 3600 prim günü tamamlaması yetecek. 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlarda ise kısmi emeklilik şartları SSK'lılarda 25 yıl ve 4500 güne yükselirken, Bağ- Kur'lularda şart yine 5400 gün olarak uygulanıyor. Burada da prim gün şartının Bağ-Kur'lular için 4500'e inmesi ve erken emeklilik ihtimali bulunuyor.