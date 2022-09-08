Kültür mirası mesleklere 250 bin TL! e-Devlet'ten başvuru imkanı...

Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için devreye alınan 'Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı' ile 250 bin liraya varan geri ödemesiz destek sağlanıyor. Programa başvurular artık e-Devlet'ten alınıyor. 30 Eylül'e kadar buradan başvuru yapılabiliyor.



31 FARKLI MESLEK

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 'Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı'na başvuruların artık e-Devlet Kapısı üzerinden de yapılabileceğini söyledi. Ön başvurular arasında 31 farklı geleneksel meslekten işletme bulunduğunu aktaran Koç, bunlar arasında seramik, ahşap işleri, bıçakçılık, bakırcılık, deri işleri, çalgı yapımcılığı, dokumacılık gibi kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin ilk sıralarda yer aldığını vurguladı. Koç; şapka imalatı, gramofon tamirciliği, at arabasıfayton imalatı gibi ilginç mesleklerin de kapsamda olduğunu dile getirdi. Program kapsamında verilecek desteklere ilişkin de Koç şunları kaydetti: "İşletmeler kuruluş, işletme ve yetiştirme, makine ve teçhizat, tanıtım ve pazarlama desteği alabilecek. 1 yıllık program süresinin başlatılması ve taahhütnamenin alınması için yararlanıcı işletmeler KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapacak."