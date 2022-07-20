Yaşı bekleyenler için çalışma başladı, en geç Ocak’ta Meclis’e gelecek: EYT'liye 2023'te emeklilik

KARAR ERDOĞAN'DAN

"EYT ile ilgili en uygun formülü uygulamaya alma niyetindeyiz. Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var.