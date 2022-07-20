Yaşı bekleyenler için çalışma başladı, en geç Ocak’ta Meclis’e gelecek: EYT'liye 2023'te emeklilik

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) müjdeli haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de hem çalışmaların başladığını duyurdu hem de tarih verdi.
Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduklarını ve en uygun formülü bulacaklarını belirten Bilgin, düzenlemenin en geç Ocak ayında TBMM'ye sunulacağını aktardı. Kabine toplantısının ardından soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, şu değerlendirmeleri yaptı:
KARAR ERDOĞAN'DAN
"EYT ile ilgili en uygun formülü uygulamaya alma niyetindeyiz. Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var.