Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) müjdeli haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de hem çalışmaların başladığını duyurdu hem de tarih verdi.

Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduklarını ve en uygun formülü bulacaklarını belirten Bilgin, düzenlemenin en geç Ocak ayında TBMM'ye sunulacağını aktardı. Kabine toplantısının ardından soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, şu değerlendirmeleri yaptı:

KARAR ERDOĞAN'DAN

"EYT ile ilgili en uygun formülü uygulamaya alma niyetindeyiz. Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var.

Çalışmamız bir noktaya geldiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı da çalışmamıza katılacak. Onların da bu formüller üzerinde hesaplamalar yapmasını bekleyeceğiz. O formüllerin her birinin ayrı maliyet hesabı yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek. Yıl sonuna kadar Meclis'e sunamazsak, en geç Ocak ayında bu düzenlemeyi TBMM'ye sunacağız."

7 FORMÜL GÜNDEMDE

■ PRİM VE YIL FORMÜLÜ: 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenlerin, ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 prim gününü, kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılı tamamlaması gerekiyor. Bunları tamamlayanlar yaşı dikkate alınmadan emekli olabilir.

■ 20-25 YIL KRİTERİ: Gündeme gelen bir başka formüle göre ise erkeklerin 25 yıllık (9 bin gün) primi, kadınların da 20 yıllık (7 bin 200 gün) primi tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.

■ KISMİ EMEKLİLİK: 3600 günle emeklilikte yaş şartı aranmayabilir. Bu durumda 3600 günü olan kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilir.

■ BEKLEME SÜRESİNİ AZALTMA: Primi tamamlayıp yaşı bekleyenler için bekleme süresini 2-3 yıl düşürmek de formüller arasında bulunuyor.

■ YAŞ SINIRI: Yaşa takılanlara emeklilik için bir yaş sınırı getirilebilir. Daha önce 50 yaş sınırı getirilebileceği konuşulmuştu. Bu formül hayata geçirilirse, EYT'lilerin emekli olması için 50 yaşını da tamamlaması gerekecek.

■ AVRUPA MODELİ: Bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan kesintili emeklilik modeli de tartışılan seçenekler arasında. Bu formülde, emeklilik için kaç yıl kaldıysa her yıl için belli oranda aylıktan kesinti yapılıyor. Daha az maaşla daha erken emeklilik imkanı ortaya çıkıyor. Bazı ülkelerde bu kesinti, yasada belirtilen yaşa gelinince bitiyor.

■ KADEMELİ EMEKLİLİK: Yaşı bekleyenlere 'kademeli' emeklilik imkanı sunulması üzerinde de duruluyor.