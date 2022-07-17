G20 toplantısında birçok görüşme yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Yellen ile de bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nın ikinci gününde ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sosyal medya hesabından, Yellen ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ticari ilişkilerimizdeki potansiyeli hayata geçirmek ve karşılıklı yatırımlarımızı artırmak için çalışmalara kararlılıkla devam edilmesi gerektiğinin altını çizdik" ifadelerini kullandı. Bakanlığın verdiği bilgiye göre Nebati-Yellen görüşmesinde küresel piyasalardaki enerji ve emtia fiyatlarındaki artış, enerji arz güvenliği ve gıda güvenliği gibi küresel ekonominin yaşadığı sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Özellikle gıda güvenliği konusunun dikkatle ele alınması gerektiğinin değerlendirildiği toplantıda Türkiye'nin bu konudaki son dönemdeki önemli girişimleri takdirle karşılandı.

Öte yandan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamındaki "Finansal Sektör", "Sürdürülebilir Finans" ve "Altyapı" başlıklı oturumlara katıldı.