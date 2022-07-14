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    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'dan gençlere KYK müjdesi: Kimse mağdur edilmez

    Kredi Yurtlar Kurumu kredisi alan üniversitelilere müjde Bakan Kasapoğlu’ndan geldi: Faiz değil enflasyon uygulanıyor. Bununla ilgili çalışmalarımız hazır. İlk kabinede açıklanacak.

    Gençlere KYK müjdesi

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin KYK kredi borçlarıyla ilgili çalışmalarının hazır olduğunu, tüm detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını duyurdu. Kasapoğlu, 81 ildeki KYK yurtlarında gençlerin yaz aylarını etkin bir şekilde geçirmeleri amacıyla uygulanacak projenin detaylarını bakanlık merkezinde açıkladı. Bakan Kasapoğlu, "(Seyehatsever.gsb. gov.tr) adresi yayına başladı. 81 ilimizdeki öğrenci yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında genç seyyahları bekliyor. Tüm gençlerimiz Edirne'den Kars'a, Kars'tan Muğla'ya, Aydın'a, Antalya'ya, Trabzon'a, Rize'ye, nereyi gezmek istiyorlarsa, gezdikleri yerlerde ücretsiz konaklama imkanlarını yine yurtlarımızda sağlayacağız" dedi.



    KREDİ BORÇLARI ÇALIŞMASI
    Üniversite öğrencilerinin KYK kredi borçlarıyla ilgili soru üzerine Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti: "351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu var. Yurt içi üretici fiyat endeksi, bu işin kanununda yer alan bir konu. Özellikle bir faiz uygulaması değil, ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle, bir faiz uygulaması değil. Kanunda var olan, enflasyon oranıyla bağlantılı bir süreç. O yüzden bu anlamdaki yurt içi üretici fiyat endeksiyle ilgili konudan kaynaklı durumları elbette bakanlık olarak detaylıca çalıştık. Hiçbir gencimizi bu süreçlerde mağdur etmediğimiz gibi, bundan sonra da en güzel şekilde gençlerimizin mutlu olmasına yönelik adımları atacağız. Çalışmalarımız hazır. İlk kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'mız gençlerimizle ve kamuoyuyla paylaşacak."

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    Haberler Ekonomi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'dan gençlere KYK müjdesi: Kimse mağdur edilmez
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