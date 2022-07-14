Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'dan gençlere KYK müjdesi: Kimse mağdur edilmez





KREDİ BORÇLARI ÇALIŞMASI

Üniversite öğrencilerinin KYK kredi borçlarıyla ilgili soru üzerine Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti: "351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu var. Yurt içi üretici fiyat endeksi, bu işin kanununda yer alan bir konu. Özellikle bir faiz uygulaması değil, ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle, bir faiz uygulaması değil. Kanunda var olan, enflasyon oranıyla bağlantılı bir süreç. O yüzden bu anlamdaki yurt içi üretici fiyat endeksiyle ilgili konudan kaynaklı durumları elbette bakanlık olarak detaylıca çalıştık. Hiçbir gencimizi bu süreçlerde mağdur etmediğimiz gibi, bundan sonra da en güzel şekilde gençlerimizin mutlu olmasına yönelik adımları atacağız. Çalışmalarımız hazır. İlk kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'mız gençlerimizle ve kamuoyuyla paylaşacak."



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN