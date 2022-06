Kripto parada sermaye şartı! İşte atılması gereken 4 adım

'KAMU SPOTLARIYLA BİLİNÇ ARTTIRILABİLİR'

Yatırım amaçlı kripto paralar yönelen insan sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat da, özellikle sosyal medyanın gücünü kullanarak yapılacak eğlenceli ve öğretici kamu spotlarıyla toplumsal bilincin arttırabileceğine değindi. Polat, "Dijital sınırsızlığın olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ancak, alınacak önlemler fiziksel dünyanın sınırlarıyla tasarlanıyor. Dolayısıyla devletler, dijital dünyaya yönelik adımlar atarken bunu tam olarak içselleştiremiyor. Her gün binlerce kripto borsa açılıyor ve kapanıyor. Atılacak en önemli adım bana göre bunu bir bilinç meselesi olarak ele almaktır. Örneğin, dijitalleşmenin gücü kullanarak kripto reklamlarının önüne 'kamu spotu' benzeri öğretici, sıkıcı olmayan videolar konulabilir" dedi.