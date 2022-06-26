Kripto parada sermaye şartı! İşte atılması gereken 4 adım

Küresel piyasalardaki resesyon endişeleri, arka arkaya gelen faiz arttırım kararları ve Terra/USD gibi 'güvenilir' blok zinciri projelerinin çökmesi kripto para piyasalarında mayıs ayından bu yana ciddi kayıplara neden oldu. Öyle ki, daha yılın başında 50 bin dolar seviyelerinde seyreden en büyük kripto para birimi Bitcoin, geçtiğimiz günlerde 18 bin dolara kadar geriledi.
Yaşanan küresel satış dalgası, varlıklarının büyük bölümünü kripto paralara yatıranlar için yeni mağduriyetlerin yaşanmasına yol açtı. İstanbul, Adana, Karabük ve Antalya gibi illerden kripto para borsalarındaki son kayıplar nedeniyle intihar eden vatandaşların haberleri arka arkaya geldi. Öte yandan, neredeyse her gün kripto yatırım vaadiyle dolandırılanlar ile vurgun amaçlı kripto para borsalarının sayıları hızla artmaya devam ediyor.
SEÇİMDEN SONRAYA KALDI
Hürriyet'in haberine göre yaşanan mağduriyetlerin önüne geçebilmek ve kripto para piyasasına düzenleme getirmek adına, bu alandaki uzmanların fikirleri alınarak TBMM'ye bir kripto yasa tasarısı gönderilecekti. Hatta yasa tasarısının ana hatları bile belli olmuştu. Taslakla ilgili görüşleri alınan uzmanlar, kripto paralarla ilgili yasa tasarısının seçimden sonraya kaldığını belirtirken, bu kararda, henüz dünyada sağlam temellere oturmayan örnek bir kripto yasasının olmamasının da etkili olduğunu kaydetti.