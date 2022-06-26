Kripto parada sermaye şartı! İşte atılması gereken 4 adım

'MANTAR GİBİ TÜRÜYORLAR'

"Kripto para borsaları mantar gibi türüyor" diyen Oytun Es, "Öncelikle mağduriyetlerin önüne geçmek için kripto para borsalarına sermaye şartı getirilebilir. Böyle bir adım kötü niyetli kişilerin veya zayıf temelleri olan borsaların önüne geçmede etkili olabilir. Ayrıca, sosyal medyada özellikle Twitter üzerinden açık açık yatırım tavsiyesi veren hesaplar var. Aynı şekilde bazı internet haber sitelerinden de parayla manipülasyon yaptırılıyor. Bunu yapan insanlar coin'lerden Hisse alıyor yani artık hisseli çalışır hale bile gelmişler. Bu para da insanların mağduriyeti üzerinden dönüyor. Kısacası diğer bir önemli adım bu hesapları sıkı takibe almak ve manüplatörlere yaptırım uygulamak da mağdur sayısını azaltabilir" şeklinde konuştu.