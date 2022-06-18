Giyimden aksesuara, kozmetikten teknolojiye birçok sektörde Babalar Günü hareketliliği başladı





2021'İ AŞACAK

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, geçen yıl Babalar Günü döneminde alışveriş cirosunun 25 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu yıl Babalar Günü online alışverişlerinde yaklaşık yüzde 30 oranında artış olmasını ve toplamda 32 milyar liranın üzerinde bir ciro bekliyoruz. En çok satın alınan ürünlere baktığımızda gömlek, kravat, cüzdan, saat gibi klasik Babalar Günü hediyeleri ilk sıralarda yer alıyor" dedi.