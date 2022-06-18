Giyimden aksesuara, kozmetikten teknolojiye birçok sektörde Babalar Günü hareketliliği başladı

Yarın kutlanacak Babalar Günü; çarşı, pazar ve alışveriş merkezlerine hareketlilik getirdi. Hazır giyim, teknoloji ve ayakkabı gibi sektörler başta olmak üzere hemen her alanlarda perakende sektöründe canlanma yaşanıyor. Babalar Günü nedeniyle cirolarda en az yüzde 25-30 arası bir artış bekleniyor.
2021'İ AŞACAK
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, geçen yıl Babalar Günü döneminde alışveriş cirosunun 25 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu yıl Babalar Günü online alışverişlerinde yaklaşık yüzde 30 oranında artış olmasını ve toplamda 32 milyar liranın üzerinde bir ciro bekliyoruz. En çok satın alınan ürünlere baktığımızda gömlek, kravat, cüzdan, saat gibi klasik Babalar Günü hediyeleri ilk sıralarda yer alıyor" dedi.
HAREKET VAR
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de pandemiye rağmen özel günlerde tüketici davranışlarında bir değişiklik olmadığını söyledi. Bu hafta perakendenin hareketli geçtiğini kaydeden Öncel, cirolarda en az yüzde 25-30'luk artış olacağını vurguladı. Orka Holding Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu ise "Babalar Günü haftasına girmemiz ile birlikte satışlar artmaya başladı" diye konuştu.