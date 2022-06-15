Belediye çalışanlarına ek gösterge farkı! Mevcut maaş katsayısıyla 2 bin 853 liraya ulaşacak

3600 ek gösterge ile ilgili çalışma tamamlandı, sıra Meclis aşamasına geldi. Ek gösterge artışları tüm kamu çalışanlarını etkilerken, mahalle idarelerde görev yapan kamu personeli açısından da farklı bir avantaj sağlıyor. Yasalar gereğince belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) yüzde 120'si kadar oluyor. En yüksek devlet memuru maaş katsayısı 8000 ek gösterge ve 1500 aylık gösterge üzerinden hesaplanıyor. Ancak yeni düzenleme ile ek gösterge 600 puan artırılıyor. Bu durumda tüm hesaplara bu 600 puanlık artış eklenirken, mahalli idareler personeline ödenecek denge tazminatları da yükseliyor.