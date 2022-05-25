Emeklilik İçin Yaş Şartı Aranmıyor! Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar bununla alakalı bütün haberleri heyecanla beklemekte. Bu tarihe kadar net bir açıklama gelmemişti ve engellilerin ne vakit emekliye ayrılacağı soru işaretiydi. Alınan yeni kararda ise iki ölçüt göz önünde bulundurulacak. Bunlardan bir tanesi sigortalılık süresi, öteki de ödenen prim. Vatandaş bu koşulları taşıdığı takdirde erken emekli olma hakkını elde edecek. Bu hakkı elde edenler belli bir yaşı ve prim sayısını beklemeden emekli olabilecek.





Engelli kişilerin bu haktan yararlanabilmesi amacıyla aranan bir koşul var. O da engellilik oranı. Birey sağlık raporuyla engelli olduğunu ispatlamalı ve kaç derece engelli olduğunu SGK'ya bildirmelidir. Bu belgeler sağlandığı takdirde işe başlama tarihi öneme alınarak prosedür yapılacaktır. 2002'den evvel işe giren vatandaşları olumlu haberler bekliyor.