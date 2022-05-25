SGK açıklama yaptı! Emekli olamayan vatandaşlar en az 3 bin 516 TL maaş alabilecek!

Vatandaşlar en az 3 bin 516 TL maaş alabilecek!

Yardımdan yaralanabilmek amacıyla vefat eden bireyin kesinlikle sigortalı olması gerekmektedir. Hem de dul ve yetim aylığının alınabilmesi amacıyla vefat eden bireyin emekli olması mecburi kılınmıştır. Öte yandan yardım alacak bireylerin emekli ya da sigortalı olma koşulu aranmamaktadır. Bu yardım aylığının dul ve yetim vatandaşlara hayat boyu ödenmektedir.

Fakat vefat eden bireyin eşi resmi bir evlilik yaptığı anda yardım kesilmektedir. Eğer vefat eden birey sigortalı fakat emekli değilse bu halde bireyin çocuklarına yardım yapılmaktadır. Bu yardımlar ise dul yardımı gibi hayat boyu yardımlar değildir. Kız çocukları amacıyla evlenene kadar erkek çocuklarının eğitim ve öğretim hayatının sonuna kadar yardım yapılmaktadır.