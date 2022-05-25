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    • Ekonomi
    • 25.05.2022 08:29
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    • 25.05.2022 08:29
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    SGK açıklama yaptı! Emekli olamayan vatandaşlar en az 3 bin 516 TL maaş alabilecek!

    Her sosyal devlet gibi ülkemizde vatandaşlara bireysel yardımlar yapmaktadır. SGK emekli olmayan vatandaşlara en az 2600 TL yardım gerçekletireceğini duyurdu. Bu yardım, evin geçimini gerçekleştiren bireyin vefat etmesi ardından geride kalan hane halkına verdiği yardımdır. Genel olarak bu yardım yetim ve dul aylığı olarak da bilinmektedir. Bu hususta oluşturulan açıklama ile alakalı veriler yazımızın devamı!

    takvim.com.tr
    Emekli olamayan vatandaşlar en az 3 bin 516 TL maaş alabilecek!

    Açıklanan maaş parasını almak amacıyla ilk olarak alakalı şartları yerine getirmek gerekmektedir. Maaş müracaat şartlarının gerçekleştiren her vatandaşa kesintisiniz olarak aylık verilecektir. Maaş miktarı 2022 senesinde oluşturulan zam ile olabildiğince artmış durumdadır. Hem de yardım ücretleri, ailenin hayat koşullarına ve çocuk sayısına bağlı olarak farklılık göstermektedir.

    Vatandaşlar en az 3 bin 516 TL maaş alabilecek!

    Yardımdan yaralanabilmek amacıyla vefat eden bireyin kesinlikle sigortalı olması gerekmektedir. Hem de dul ve yetim aylığının alınabilmesi amacıyla vefat eden bireyin emekli olması mecburi kılınmıştır. Öte yandan yardım alacak bireylerin emekli ya da sigortalı olma koşulu aranmamaktadır. Bu yardım aylığının dul ve yetim vatandaşlara hayat boyu ödenmektedir.

    Fakat vefat eden bireyin eşi resmi bir evlilik yaptığı anda yardım kesilmektedir. Eğer vefat eden birey sigortalı fakat emekli değilse bu halde bireyin çocuklarına yardım yapılmaktadır. Bu yardımlar ise dul yardımı gibi hayat boyu yardımlar değildir. Kız çocukları amacıyla evlenene kadar erkek çocuklarının eğitim ve öğretim hayatının sonuna kadar yardım yapılmaktadır.

    Yetim ve dul yardım ücretleri vefat eden bireyin emekli maaşı üzerinden hesaplanmaktadır. Geçen sene bu aylık en 650 TL iken bu sene oluşturulan emekli maaş düzenlemesi neticesi yardımın en az 2500 TL ve yukarında olması hedefleniyor. Yardımın ödeme oranları genel olarak şu şekildedir. Dul eş amacıyla maaşın yüzde 75'i, 1 çocuk olması durumunda eşe yüzde 60, 2 çocuk olması durumunda eşe yüzde 50 oranında yardım yapılmaktadır. Öte yandan çocuklara ise yüzde 30 oranında yardım yapılmaktadır.

        Dul ve yetim aylığı başvurusu nasıl yapılır?

        Dul ve Yetim aylığı müracaatı gerçekleştirmek amacıyla en basit ve en süratli teknik E-Devlet üzerinden yapılmaktadır. https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-olum-yardimi-ve-dul-yetim-ayligi-talebi bu link üzerinden E-Devlet sistemine giriş yaparak müracaat işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

        -Başvuru gerçekleştirmek amacıyla linke tıklayın.

        · Açılan ekrandan E-Devlet şifrenizi ve T.C kimlik numaranızı kullanarak sisteme giriş yapın.

        ·Sisteme giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan vefat eden yakınınızın T.C. kimlik numarasını yazın.

        ·T.C kimliği yazdıktan sonra "Başvur" butonuna tıklayın. Bu adımları gerçekleştirerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

        Dul yetim aylığı şartları nedir?

        Dul maaşı alabilmek isteyen vatandaşları şu şartları karşılamaları gerekir;

        · Ölen eşinin en az 1800 günlük malullük, yaşlılık ya da ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olması gerekir. Hem de SGK'lı olanları en az 1850 günlük sigortası ve 900 gün primi varsa maaş bağlanabilir.
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        Haberler Ekonomi SGK açıklama yaptı! Emekli olamayan vatandaşlar en az 3 bin 516 TL maaş alabilecek!
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