SGK'dan çift maaş müjdesi! Emekli, Bağkur, memur milyonları yakından ilgilendiriyor! Başvurunuzu yapıp her ay alabilirsiniz! 5 yıl prim şartı...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belli başlı hakları şartların yerine gelmiş olması koşulu ile sağlıyor. Bu noktada SGK'dan çift maaş müjdesi ekonomi gündeminde en merak edilen ve detayı araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli, Bağkur, memur milyonları yakından ilgilendiriyor, başvurunuzu yapıp her ay alabilirsiniz. 5 yıl prim şartı ön plana çıkan koşullardan biri. Kadın erkek fark etmeksizin vefat durumuna kadar bu ödemeyi SGK'dan alabilmeniz mümkün. İşte ayrıntılar!
24.05.2022 10:35 - Son Güncelleme: 24.05.2022 10:35
SGK'dan çift maaş müjdesi, emekli, Bağkur, memur milyonları yakından ilgilendiriyor. Belirtilen koşullarını taşıyanlar başvurularını yapıp her ay yararlanabiliyor. Kadın erkek farketmeksizin ölen eşi nedeniyle kadınlara dul aylığı erkeklere de ölüm aylığı veriliyor. Kendi emeklilikleriyle birlikte aylık çift maaş hakkı kazanıyorlar. 5 yıl prim dışında başka şartlar da mevcut ve aylığın kesilmesine neden olan durumlar da var. İşte ayrıntılar!