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Haberler Ekonomi SGK'dan çift maaş müjdesi! Emekli, Bağkur, memur milyonları yakından ilgilendiriyor! Başvurunuzu yapıp her ay alabilirsiniz! 5 yıl prim şartı...

SGK'dan çift maaş müjdesi! Emekli, Bağkur, memur milyonları yakından ilgilendiriyor! Başvurunuzu yapıp her ay alabilirsiniz! 5 yıl prim şartı...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belli başlı hakları şartların yerine gelmiş olması koşulu ile sağlıyor. Bu noktada SGK'dan çift maaş müjdesi ekonomi gündeminde en merak edilen ve detayı araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli, Bağkur, memur milyonları yakından ilgilendiriyor, başvurunuzu yapıp her ay alabilirsiniz. 5 yıl prim şartı ön plana çıkan koşullardan biri. Kadın erkek fark etmeksizin vefat durumuna kadar bu ödemeyi SGK'dan alabilmeniz mümkün. İşte ayrıntılar!

24.05.2022 10:35 - Son Güncelleme: 24.05.2022 10:35
SGK’dan çift maaş müjdesi! Emekli, Bağkur, memur milyonları yakından ilgilendiriyor! Başvurunuzu yapıp her ay alabilirsiniz! 5 yıl prim şartı...

SGK'dan çift maaş müjdesi, emekli, Bağkur, memur milyonları yakından ilgilendiriyor. Belirtilen koşullarını taşıyanlar başvurularını yapıp her ay yararlanabiliyor. Kadın erkek farketmeksizin ölen eşi nedeniyle kadınlara dul aylığı erkeklere de ölüm aylığı veriliyor. Kendi emeklilikleriyle birlikte aylık çift maaş hakkı kazanıyorlar. 5 yıl prim dışında başka şartlar da mevcut ve aylığın kesilmesine neden olan durumlar da var. İşte ayrıntılar!

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SGK’dan çift maaş müjdesi! Emekli, Bağkur, memur milyonları yakından ilgilendiriyor! Başvurunuzu yapıp her ay alabilirsiniz! 5 yıl prim şartı...

Erkek, SSK ve Bağkur kapsamında çalışıyorsa veya emekliyse ölen eşin aylığının yüzde 50'sini dul aylığı olarak alır. Erkek sigortalı çalışmıyor ve Bağkur'lu da değilse ölen eşinin aylığının yüzde 75'ini alır. .

SGK’dan çift maaş müjdesi! Emekli, Bağkur, memur milyonları yakından ilgilendiriyor! Başvurunuzu yapıp her ay alabilirsiniz! 5 yıl prim şartı...

Erkek sigortalı çalışmıyorsa, emekli değilse ve eşinden aylık bağlanan çocuğu yoksa ölen eşinden yüzde 75 dul aylığı bağlanır

SGK’dan çift maaş müjdesi! Emekli, Bağkur, memur milyonları yakından ilgilendiriyor! Başvurunuzu yapıp her ay alabilirsiniz! 5 yıl prim şartı...

Ölen eş Emekli Sandığı'na tabi ise ve erkek de memur veya memur emeklisiyse bu durumda erkek ölen eşinin aylığının yüzde 50'sini alır. Erkek SSK ve Bağkur'luysa ve aylık bağlanan çocuk yoksa ölen eşinden yüzde 75 oranında dul aylığı alır.

SGK’dan çift maaş müjdesi! Emekli, Bağkur, memur milyonları yakından ilgilendiriyor! Başvurunuzu yapıp her ay alabilirsiniz! 5 yıl prim şartı...

Ancak aylık bağlanan bir çocuk varsa yüzde 60, birden fazla aylık bağlanan çocuk varsa yüzde 50 oranında dul aylığı alır. Bu hakkın elde edilebilmesi için ölen eşin en az 5 yıllık memuriyeti olması gerekiyor.

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