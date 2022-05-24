SGK’dan çift maaş müjdesi! Emekli, Bağkur, memur milyonları yakından ilgilendiriyor! Başvurunuzu yapıp her ay alabilirsiniz! 5 yıl prim şartı...

SGK'dan çift maaş müjdesi, emekli, Bağkur, memur milyonları yakından ilgilendiriyor. Belirtilen koşullarını taşıyanlar başvurularını yapıp her ay yararlanabiliyor. Kadın erkek farketmeksizin ölen eşi nedeniyle kadınlara dul aylığı erkeklere de ölüm aylığı veriliyor. Kendi emeklilikleriyle birlikte aylık çift maaş hakkı kazanıyorlar. 5 yıl prim dışında başka şartlar da mevcut ve aylığın kesilmesine neden olan durumlar da var. İşte ayrıntılar!