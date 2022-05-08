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    Memurun geliri artacak: Ek gösterge netleşiyor

    Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, ‘Ek gösterge komisyonu çalışıyor; 3’üncü toplantı için gün sayıyoruz. Kamu bir öneri getirecek ve üzerinden tartışmamız devam edecek’ dedi.

    Ek gösterge netleşiyor

    Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Elazığ'da İl Divan Toplantısı'na katıldı. Gündemlerinde 2 hassas madde olduğuna da dikkat çeken Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    "Biri ek gösterge düzenlemesi diğeri de sözleşmeliler düzenlemesi. 3600 ek göstergeyi yukarıdan aşağı doğru bir omurga sistemi gibi düzenlerseniz ki buna göre yapıldı. 3600'ün altında kalanların tazminat oranlarını biraz yukarı doğru çektiğiniz zaman o da amacına ulaşmış olur çünkü buradaki esas maksat şu, çalışırken katkısı olacağından değil emekli olduğunda maaşı ve ikramiyesi artsın beklentisinden kaynaklı millet ek gösterge istiyor. Onun için bunların tamamını paylaştık. Yardımcı hizmetler sınıfını da ek gösterge sisteminin içine çekin, diyerek bu konuda önerilerimizi sunduk. Şimdi kamu işvereni öneri getirecek."

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    Haberler Ekonomi Memurun geliri artacak: Ek gösterge netleşiyor
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