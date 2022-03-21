Emekli aylığını artırma rehberi! Emekli aylığının temeli çalışırken artıyor... Peki maaş etkisi ne kadar?

■ Maaşımın tavandan yatması emekli aylığımı yükseltir mi?
Son 3.5 yılda tavandan kazanç bildirilmesi durumunda emekli aylığı yükselir. Tavandan bildirilen her ay için aylık 50-60 lira artar. Tavandan bildirilen kazançların emekli aylığına 750 liraya yakın etkisi olur.
■ Bağ-Kur'lular son 3.5 yılı SSK üzerinden öderse gelirde artış olur mu?
İlk kez 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların emeklilik kurumunu, primi ödenen son 7 yıl belirliyor. Hangi kurumda hizmet fazla ise o kurumdan aylık bağlanıyor. 1 Ekim 2008 sonrasında işe girenlerde ise tüm sürelere bakılıyor. Bağ- Kur kapsamındakiler son 1260 gün sigortalı bir işte çalışırsa SSK'dan emekli olabiliyor. Bu da aylığı yaklaşık yüzde 20 artırıyor.
■ Emekli olmadan çalışmaya devam edersem aylığım düşer mi?
2008 sonrası yapılan düzenlemeden dolayı çalışma süresi uzadıkça aylık bağlama oranı düşüyor. Ancak bu durum bütün çalışanları kapsamıyor. 20 yılın üzerinden prim ödeyip sonra da asgari ücret ya da çok az üzerinde ücretle çalışmaya devam edilmesi halinde emekli aylıklarında her ay 3-4 lira düşüş söz konusu olabilir.