Emekli aylığını artırma rehberi! Emekli aylığının temeli çalışırken artıyor... Peki maaş etkisi ne kadar?





■ Bağ-Kur'lular son 3.5 yılı SSK üzerinden öderse gelirde artış olur mu?

İlk kez 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların emeklilik kurumunu, primi ödenen son 7 yıl belirliyor. Hangi kurumda hizmet fazla ise o kurumdan aylık bağlanıyor. 1 Ekim 2008 sonrasında işe girenlerde ise tüm sürelere bakılıyor. Bağ- Kur kapsamındakiler son 1260 gün sigortalı bir işte çalışırsa SSK'dan emekli olabiliyor. Bu da aylığı yaklaşık yüzde 20 artırıyor.