Sahte sigorta yaptırana ağır cezalar yolda (Ekonomi haberleri)

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2016 yılında hayata geçirdiği Sahte İşyeri ve Sigortalılığın Tespiti Projesi kapsamında, 2011-2016 yılları arasında tescil edilen tüm işyerlerini sahte olma olasılıklarına göre sınıflandırdı. Fiilen çalışmadığı halde sigortalı gösterilenler tespit edildiğinde tüm primler yanarken yatırılan para da iade edilmiyor. Eğer emekli olduktan sonra tespit yapılırsa bu kez emeklilik iptal edildiği gibi ödenen maaşlar da faiziyle geri alınıyor. Sahte sigorta yaptıranlar ile fiilen çalışmayan kişileri sigortalı gösteren işverenler hapis cezası ile de karşı karşıya kalabiliyorlar.

2021 CİROSUNU %34 ARTIRDI

Bizim Toptan Satış Mağazaları, 2021 yılında cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artırarak 7,2 milyar TL'ye, net karını ise maddi duran varlıklarının yeniden değerlemesindeki değer artışının da etkisiyle 82,2 milyon TL'ye yükseltti. Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı "Çok kanallı satış modelimiz, geniş müşteri yelpazemiz, dijitalleşme yatırımlarımızın sağladığı avantaj ve güçlü CRM altyapımızla 2021 yılında satış gelirlerimizi, karlılığımızı ve müşteri sayımızı artırmayı başardık" dedi.

ÇOCUKLARA ÖZEL KARGO

Çocukların 100'den fazla mesleği deneyimlediği KidZania İstanbul'da açılan Aras Kargo Şubesi, çocuklara kargo mesleğini deneyimleme olanağı sunacak. Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, "KidZania İstanbul'da açtığımız bu şubede çocuklarımıza bu mesleği her yönüyle hisettirmek, zihinlerinde kargo işinin ve kuryelerin hayatımıza nasıl katkı sunduğunu doğrudan deneyimletmek istiyoruz" diye konuştu.

MOTORİNDE BÜYÜK İNDİRİM

Ukrayna-Rusya Savaşı sonrası küresel piyasalarda artan petrol fiyatları sebebiyle akaryakıta üst üste zamlar gelirken, bu kez bir indirim müjdesi geldi. Akaryakıt sektörü temsilcilerinden edinilen bilgiye göre pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 2 lira 38 kuruş indirim gerçekleşecek. Böylece motorin fiyatları 20 liranın altına gerilemiş olacak. Hafta içerisinde yine benzinde de indirim beklentisi olduğu ama henüz rakamın netleşmediği ifade edildi.

TOGG İKLİM FUARINA ÇIKIYOR

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, uluslararası tanıtımının yapıldığı Amerika'nın ardından Ankara'da sahneye çıkıyor. TOGG'un da tanıtılacağı dünyanın ilk "ekonomi ve iklim değişikliği" temalı fuarına AB, Birleşik Krallık, Japonya'nın da aralarında yer aldığı ülkelerin büyükelçileri, Birleşmiş Milletlerden uluslararası dernek, vakıf ve kalkınma ajanslarının temsilcileri, oda ve belediye başkanları başta olmak üzere kadar 12 binin üzerinde katılımcı bekleniyor. Hazal ATEŞ

KRİPTO YASASI GELiYOR

Finansal İstikrar Komitesi'nin üçüncü toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirildi. Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin finansal sisteme olası yansımaları, finansal istikrarın korunması adına yeni politika önerileri değerlendirildi. Komite'ye kripto varlıklara ilişkin düzenleme çalışmaları hakkında da bilgi verildiği kaydedildi. TROY ödeme sisteminin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının belirlenmesi yönünde görüş birliğine varıldı.