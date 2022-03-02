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    Adalet Bakanlığı’na zabıt katibinden güvenlik görevlisine, icra katibinden aşçıya 12 bin 823 personel alınacak

    Zabıt katibinden güvenlik görevlisine, icra katibinden aşçıya, mühendisten öğretmene Adalet Bakanlığı’na 12 bin 823 personel alımı için başvuru süreci başladı. Son başvuru tarihi 17 Mart. İşte sizler için derlediğimiz 2 Mart tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Kamuya 12.823 personel aranıyor

    Adalet Bakanlığı'na alınacak 12 bin 823 sözleşmeli personel için ilanlar dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; bakanlık, 301 personel alacak. Bu kadrolar için başvurular 1-17 Mart arasında e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım bölümünden veya Kariyer Kapısı "https:// isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden yapılacak. Ayrıca 6 bin 459 zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli ile 500 icra katibi alınacak. Bu kadrolar için de başvurular 1-17 Mart arasında e-Devlet üzerinden "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranından gerçekleştirebilecek. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ise 5 bin 455 infaz ve koruma memuru, büro personeli, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci istihdam edilecek. Bunun yanı sıra aralarında psikolog, öğretmen, sosyal çalışmacı, veteriner, inşaat mühendisi, gıda mühendisi ve fizyoterapistin de bulunduğu 108 sözleşmeli personel için de adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım bölümünden yapabilecek.



    KADIN İŞÇİ ALANA AYDA 3984 TL
    Kadınların istihdamını artırmaya yönelik projelere bir yenisi eklendi. SGK ve Avrupa Birliği işbirliğinde 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi' (Women-Up) projesi başlatıldı. Kadın işverenlere, ilave kadın istihdamı için maksimum 320 euroya varan hibe verilecek. Söz konusu tutar 2022 yılı için aylık 3 bin 984 lira olarak belirlendi. Projenin, 20 ay mali destek ödemeleri olmak üzere, 32 ay süreyle uygulanarak 2024 Ocak ayı itibariyle tamamlanması öngörülüyor. Şanlıurfa, Aydın, Kahramanmaraş Ankara, Samsun, Denizli ve İstanbul illerinde uygulanacak bu projeden 4 bin kadın işveren ve kadın işçi faydalanacak. Projeye başvurular 21 Şubat tarihinde başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor.

    HEM İŞVEREN HEM İŞÇİ FAYDALANACAK
    SGK Başkanı Cevdet Ceylan, girişimci kadınları desteklemek, rekabete daha dayanıklı hale getirmek ve temelde kayıtlı kadın istihdamını artırarak kayıt dışı istihdam oranlarını düşürmek için harekete geçildiğini söyledi. Ceylan, projenin SGK ve AB tarafından ortaklaşa finanse edildiğini ifade etti.
    Fatma GÖKSU



    YERLİLİK HAMLESİ
    NETAŞ, ana hissedarı ZTE ile yerlileştirmede atağa kalktı. Netaş, ZTE'nin sunucu ürünleri R5300 G4 ve ZTE R5300 G4X'i Türkiye'de ilk kez üretti. Netaş marka yerli sunucunun tanıtımı Barcelona'da düzenlenen GSMA 2022'de gerçekleştirildi. Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Aiguang Peng ile Netaş Telekom İş Birimi Genel Müdürü Bülent Elönü katıldı. Ömer Fatih Sayan, "2016'da Netaş'ın çoğunluk hissesini aldığında ZTE'ye koyduğumuz şartlardan biri; Netaş'ın bir Türk firması olarak kalması ve Netaş'ın misyonuna yakışır şekilde yerli üretimi desteklemesiydi. Yerli sunucu ile bu misyonun yerine geldiğini görmek çok güzel. ZTE ve Netaş'ın birlikte yerlilik çalışmalarının daha da artmasını istiyoruz" diye konuştu.



        YASTIK ALTINDA YENİ DÖNEM
        Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen 'Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi' dün itibariyle devreye alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'altin.gov.tr' sitesini ve yeni sistemin avantajlarını sosyal medya hesabından duyurdu. Sistemde, 'Darphane Çeyrek Altın sistemi, Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi, Banka Altın Değerleme Sistemi' yer aldı. Vatandaşın altınları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesinde olacak. Vatandaşlar, Darphane tarafından üretilen ziynet altınlarını adet fark etmeksizin sisteme dahil olacak banka ve finans kuruluşlarında Çeyrek Hesap ya da Kazandıran Çeyrek Hesaplara yatırabilecek. Daha sonra istedikleri zaman, yeni tarihli aynı cins altını banka şubelerinden çekebilecek.
        Hazal ATEŞ



        ÖNAL: TEKNOLOJİMİZİ DÜNYAYA SUNUYORUZ
        Türk Telekom, GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında Korea Telecom ile imzaladığı anlaşmayla 5G ve Nesnelerin İnterneti (IoT) tabanlı uygulama projeleri geliştirecek. Her iki şirket, yapay zeka alanında çalışmalara hız vererek yapay zekalı akıllı binalar, akıllı ulaşım gibi farklı alanlarda işbirliği yapacak. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda, milli sorumluluk anlayışımızla yerli ekosistemi destekliyor, öte yandan global ölçekli işbirlikleriyle teknolojimizi dünyaya sunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

        DIŞ TİCARETE&NBSP;VAKIFBANK DESTEĞİ
        İthalat ve ihracatta belgelerin blokzincir ağı ile kayıt altına alınmasıyla dış ticaret süreçlerini hızlandırmak üzere VakıfBank, STM, Doğuş Otomotiv, Doğuş Teknoloji ve Ünsped Gümrük Müşavirliği tarafından hayata geçirilen Türk Ticaret Zinciri Projesi'nde ilk fazın sonuna gelindi. Proje ile 313 belgenin iş akışları ve paydaşları tek tek çıkarıldı ve analiz çalışması yapıldı.

        GURBETÇİYE YUVAM HESABI HİZMETİ
        Denizbank, Türk vatandaşı olup yurt dışında yaşayan müşterileri için, döviz cinsinden birikimleri kur güvencesi ile Türk Lirası'na çevirerek ilave faiz getirisi sağlayan Yuvam Hesap ürününü hayata geçirdi. Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark, "Döviz birikimlerini TL'ye çeviriyor, kur değişimlerine karşı koruyup TL faiz oranı kazanmalarını garanti ediyoruz" dedi.

        TURKCELL VE SAMSUNG&NBSP;İŞBİRLİĞI YAPTI
        Samsung ve Turkcell'in, Mobil Dünya Kongresi'nde imzaladığı işbirliği ile Samsung'un, Turkcell müşterilerine sunduğu kampanyalar devam ederken, Galaxy S22 serisinin de Turkcell mağazalarında satışa sunulacağı duyuruldu. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, "Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S22 serisini müşterilerimizle buluşturmaktan mutluyuz" dedi.

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        Haberler Ekonomi Adalet Bakanlığı’na zabıt katibinden güvenlik görevlisine, icra katibinden aşçıya 12 bin 823 personel alınacak
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