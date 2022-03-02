Adalet Bakanlığı’na zabıt katibinden güvenlik görevlisine, icra katibinden aşçıya 12 bin 823 personel alınacak

Adalet Bakanlığı'na alınacak 12 bin 823 sözleşmeli personel için ilanlar dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; bakanlık, 301 personel alacak. Bu kadrolar için başvurular 1-17 Mart arasında e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım bölümünden veya Kariyer Kapısı "https:// isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden yapılacak. Ayrıca 6 bin 459 zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli ile 500 icra katibi alınacak. Bu kadrolar için de başvurular 1-17 Mart arasında e-Devlet üzerinden "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranından gerçekleştirebilecek. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ise 5 bin 455 infaz ve koruma memuru, büro personeli, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci istihdam edilecek. Bunun yanı sıra aralarında psikolog, öğretmen, sosyal çalışmacı, veteriner, inşaat mühendisi, gıda mühendisi ve fizyoterapistin de bulunduğu 108 sözleşmeli personel için de adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım bölümünden yapabilecek.
KADIN İŞÇİ ALANA AYDA 3984 TL
Kadınların istihdamını artırmaya yönelik projelere bir yenisi eklendi. SGK ve Avrupa Birliği işbirliğinde 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi' (Women-Up) projesi başlatıldı. Kadın işverenlere, ilave kadın istihdamı için maksimum 320 euroya varan hibe verilecek. Söz konusu tutar 2022 yılı için aylık 3 bin 984 lira olarak belirlendi. Projenin, 20 ay mali destek ödemeleri olmak üzere, 32 ay süreyle uygulanarak 2024 Ocak ayı itibariyle tamamlanması öngörülüyor. Şanlıurfa, Aydın, Kahramanmaraş Ankara, Samsun, Denizli ve İstanbul illerinde uygulanacak bu projeden 4 bin kadın işveren ve kadın işçi faydalanacak. Projeye başvurular 21 Şubat tarihinde başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor.
HEM İŞVEREN HEM İŞÇİ FAYDALANACAK
SGK Başkanı Cevdet Ceylan, girişimci kadınları desteklemek, rekabete daha dayanıklı hale getirmek ve temelde kayıtlı kadın istihdamını artırarak kayıt dışı istihdam oranlarını düşürmek için harekete geçildiğini söyledi. Ceylan, projenin SGK ve AB tarafından ortaklaşa finanse edildiğini ifade etti.
Fatma GÖKSU
YERLİLİK HAMLESİ
NETAŞ, ana hissedarı ZTE ile yerlileştirmede atağa kalktı. Netaş, ZTE'nin sunucu ürünleri R5300 G4 ve ZTE R5300 G4X'i Türkiye'de ilk kez üretti. Netaş marka yerli sunucunun tanıtımı Barcelona'da düzenlenen GSMA 2022'de gerçekleştirildi. Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Aiguang Peng ile Netaş Telekom İş Birimi Genel Müdürü Bülent Elönü katıldı. Ömer Fatih Sayan, "2016'da Netaş'ın çoğunluk hissesini aldığında ZTE'ye koyduğumuz şartlardan biri; Netaş'ın bir Türk firması olarak kalması ve Netaş'ın misyonuna yakışır şekilde yerli üretimi desteklemesiydi. Yerli sunucu ile bu misyonun yerine geldiğini görmek çok güzel. ZTE ve Netaş'ın birlikte yerlilik çalışmalarının daha da artmasını istiyoruz" diye konuştu.