Turkcell, Mobil Dünya Kongresi'nde sürdürülebilirlik alanında Huawei ile işbirliği anlaşmalarına imza attı. Sürdürülebilir dünyaya katkı sağlayacak işbirlikleri, enerji verimliliğinden yenilenebilir enerjiye kadar farklı başlıkları kapsıyor. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, "2050'ye kadar karbon nötr olma hedefimize ulaşma doğrultusunda kararlılığımız sürüyor. Sürdürülebilirlik konusunda attığımız adımlar; bir yandan ülke emisyonlarını azaltmaya katkı sağlarken, diğer yandan yeni ürün, hizmet ve istihdam alanlarının tasarlanmasına olanak sunacak. Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü koruyabilmesi, iklim değişikliği konusunda atacağımız seri adımlara bağlı" dedi.
SEBA ÇIKARMASI
Türk Telekom, grup şirketi Argela'nın iştiraki Netsia ile birlikte ONF bünyesinde geliştirdiği Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi'nin (SEBA) gösterimini, GSMA Kongresi'nde yapıyor. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Dünyanın ileri gelen operatörleri ile entegre şekilde çalışacağız" dedi.
İHTİYACI OLANA KIŞ DESTEĞİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahipleri için hazırladıkları ek kaynağın ikinci kısmı olan 230 milyon lirayı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na aktardıklarını söyledi. Yanık, 450 milyon liralık ek kaynak ile önceliklerinin kış aylarında ihtiyaçların karşılanması olacağını ifade etti.
- Ekonomi
- 01.03.2022 Gazete
Sürdürülebilir gelecek için işbirliği imzası! Enerji verimliliğinden yenilenebilir enerjiye kadar farklı başlıkları kapsıyor
Mobil Dünya Kongresi'nde sürdürülebilirlik alanında İşbirliği anlaşmalarına imzalar atıldı. Sürdürülebilir dünyaya için enerji verimliliğinden yenilenebilir enerjiye kadar farklı başlıkları kapsıyor. İşte sizler için derlediğimiz 1 Mart tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...
Turkcell, Mobil Dünya Kongresi'nde sürdürülebilirlik alanında Huawei ile işbirliği anlaşmalarına imza attı. Sürdürülebilir dünyaya katkı sağlayacak işbirlikleri, enerji verimliliğinden yenilenebilir enerjiye kadar farklı başlıkları kapsıyor. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, "2050'ye kadar karbon nötr olma hedefimize ulaşma doğrultusunda kararlılığımız sürüyor. Sürdürülebilirlik konusunda attığımız adımlar; bir yandan ülke emisyonlarını azaltmaya katkı sağlarken, diğer yandan yeni ürün, hizmet ve istihdam alanlarının tasarlanmasına olanak sunacak. Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü koruyabilmesi, iklim değişikliği konusunda atacağımız seri adımlara bağlı" dedi.