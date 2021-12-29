En bonkör teşvik Türkiye'de! BES’te yüzde 25’lik devlet katkısı 30’a çıkarılıyor

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 2013'ten bu yana başarıyla uygulanan ve sistemin sağlıklı büyümesinde önemli rol üstlenen yüzde 25 devlet katkısı desteği, 5 puan daha artırılarak yüzde 30'a çıkıyor. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, devlet katkısı oranının yüzde 30'a çıkarılmasının, sistemin büyüme ivmesini daha fazla artıracağını belirtti. Ayrıca Benli, 2022 yılı için açıklanan 5 bin lira brüt asgari ücret tutarı ile bir katılımcının devlet katkısından yararlanacağı yıllık üst limitin de 18 bin liraya yükseleceğini açıkladı.

Benli, "Bireysel emeklilik ve otomatik katılım sözleşmelerine ayrı ayrı devlet katkısı verildiği için hem bireysel emeklilik hem otomatik katılım sözleşmesi olan katılımcılarımızın yararlanabileceği devlet katkısı 36 bin liraya kadar çıkabilmektedir" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan önlemler paketini, sisteme duyulan güvenin tazelenmesi, ülkemizin ihtiyaç duyduğu kaynakların istikrarlı şekilde büyütülmesi adına çok önemli bir adım olarak değerlendiren Atilla Benli, tüm ekonomi aktörleri olarak eşgüdüm içerisinde bu politikaları hayata geçirmek adına var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.

250 MİLYARLIK FON OLUŞTU

Atilla Benli, ülkemizde 2003'te kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi'nin 18 yılını başarıyla tamamladığını ve bugün 13.3 milyon katılımcıya ve 250 milyar lira fon büyüklüğüne ulaşılmasının haklı gururunu yaşadıklarının altını çizdi. "Bu başarının ardında, hükümetimizin banka dışı finansal piyasaları geliştirme hedefi ile vatandaşlarımızın BES'i bir tasarruf lokomotifi olarak ön plana alması belirleyici oldu" diyen Benli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatandaşlarımızın emeklilikte refahını artırmak ve yarınlarına yatırım yapmaları için çalışıyoruz."