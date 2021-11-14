Turkuvaz Medya çatısı altında Kasım 2020'de faaliyete geçen KARGOMsende 1 yaşında

Turkuvaz Medya çatısı altında Kasım 2020'de faaliyete geçen ve 81 ilde beş bölge müdürlüğü ve 145 dağıtım merkezi ile lojistik sektörüne yeni bir soluk getiren KARGOMsende 1 yaşına girdi. 81 ilde canlı takip ve saat aralığı vererek teslimat yapabilen tek kargo şirketi olan firma, en az elleçleme ve yüz binde 3 hasar-kayıp oranıyla da fark oluşturdu. KARGOMsende Genel Müdürü Cem Özyiğit, yapay zeka temeli bir altyapı kurduklarını anlattı. Özyiğit, "Online satıcıların ve alıcıların ihtiyaçlarına göre kurgulanmış, uçtan uca teknolojik bir altyapıya sahibiz" diye konuştu.