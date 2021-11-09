Borsa İstanbul'da 15 Ekim'de başlayan yükseliş trendi, endeksi tarihi zirveye taşıdı. Geçen haftayı 1.583 puanla kapanış rekoru kırarak tamamlayan Borsa İstanbul, bu haftaya da tarihi zirvesini yenileyerek başladı. 1.609 puanla gün içi zirve rekorunu yenileyen endeks, günü yüzde 1.58 artışla 1.608 puandan tamamladı. Endeks 15 Ekim'den bu yana dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Bu süreçte şirketlerin piyasa değeri de 170 milyar liradan fazla arttı.. Öte yandan 22 Ekim'de 465 baz puan olan Türkiye'nin risk pirimi, dün 400 seviyesinin altına geriledi.

ALTIN DA YÜKSELDİ

ABD'de tarım dışı istihdam verisinin iki aylık zayıf performansın ardından beklentileri aşmasıyla ons altın, son 2 ayın zirvesi olan 1.820 doların üzerine yükseldi. Gram altın ise dün sabah 569 lira ile tarihi zirveyi yeniledi.