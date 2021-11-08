Son dakika! Borsa tüm zamanların rekorunu kırdı

Yabancı yatırımcının devam eden ilgisi ile geçen hafta 1.583 puanla günlük ve haftalık kapanış rekorunu kıran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün de gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.599 puana çıkardı. Tüpraş, 163,4 milyon dolarla ekimde yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisse senedi oldu.