Son dakika! Borsa tüm zamanların rekorunu kırdı

Yabancı yatırımcının devam eden ilgisi ile geçen hafta 1.583 puanla günlük ve haftalık kapanış rekorunu kıran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün de gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.599 puana çıkardı. Tüpraş, 163,4 milyon dolarla ekimde yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisse senedi oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor seviyelere çıkarken, yabancı yatırımcılar Pay Piyasası'nda 2017'den bu yana ilk kez 3 ay üst üste net alım yaptı.
BORSA İSTANBUL'DA 2017'DEN BERİ İLK
Borsa verilerinden derlenen bilgilere göre yabancılar ekimde 45 milyon dolarlık net alış yaparken, Ağustos 2017'den bu yana ilk kez üst üste 3 ay net alış tarafında yer aldı.
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